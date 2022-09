Participantes A Fazenda 2022 são divulgados; veja lista

A espera finalmente acabou e a Record TV resolveu divulgar quem são os participantes A Fazenda 2022! Nesta terça-feira, dia 6 de setembro, a emissora de Edir Macedo convidou público e imprensa para conferir seis nomes da edição em uma série de anúncios realizados no programa Hoje em Dia, a partir das 10h00, com a presença da apresentadora Adriane Galisteu e o diretor geral do reality, Rodrigo Carelli.

No total, vinte peões e peoas da temporada vão disputar por um prêmio milionário e o título de campeão. A emissora revelou em chamadas de TV que mais participantes serão revelados oficialmente na segunda-feira, dia 11 de setembro, na pré-estreia da edição.

Quem são os participantes A Fazenda 2022?

A coletiva foi mediada por Gilson Silveira, gerente nacional de Comunicação na TV Record. Primeiro, era sorteado um número em uma urna. Depois, um dos apresentadores do programa lia as dicas presentes na ficha.

Depois de um pequeno bate papo entre os jornalistas para que fossem feitos chutes sobre quem era o participante, o nome do famoso era revelado. Em seguida, a celebridade entrava ao vivo e tinha 4 minutos para responder as perguntas da imprensa.

Ellen Cardoso, mais conhecida como Mulher Moranguinho, foi a primeira anunciada. Seu número no sorteio foi o 8 e entre as dicas sobre seu nome, surgiram: é casada com um cantor famoso e seu apelido é uma palavra diminutivo.

Em seguida, foi a vez de Ruivinha de Marte, que foi sorteada como o número 16. Em suas dicas, foi indicado os milhões de fãs que a influencer tem nas redes sociais, que é conhecida por seu apelido e que ficou famosa com suas dançadinhas desengonçadas.

Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, é a primeira entre os participantes A Fazenda 2022

Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, foi a primeira anunciada oficial entre os participantes A Fazenda 2022. A famosa tem 41 anos de idade, é dançarina, influenciadora digital, modelo. Atualmente, Ellen é casada com o cantor Naldo, com quem tem um relacionamento desde 2013.

No Instagram, a famosa tem 2,3 milhões de fãs e no TikTok ela soma quase 26 mil seguidores e mais de 60 mil curtidas em suas publicações. Quando foi anunciada pelo programa, Ellen comentou que já foi convidada para A Fazenda antes, mas que não chegou a aceitar o convite.

Ruivinha de Marte

Anny Bergatin, mais conhecida por seu nome artístico, Ruivinha de Marte, foi a segunda anunciada entre os participantes A Fazenda 2022. A jovem tem 24 anos de idade e é natural de Urucará, interior do Amazonas, mas cresceu em Manaus, capital do estado.

A garota ficou conhecida ao viralizar com um vídeo em que dançava desengonçada a canção Na ponta do Pé, do funkeiro Nadson, o Ferinha. Hoje, ela tem mais de 17 milhões de seguidores no TikTok e 6 milhões de fãs no Instagram.

Deborah Albuquerque – participantes A Fazenda 2022

Deborah Albuquerque foi confirmada entre as participantes A Fazenda 2022. A famosa foi a vice-campeã da quinta temporada do Power Couple. A ruiva foi integrante do grupo As Ronaldinhas, assistente de palco do Legendários (2010-2017) e virou meme em 2014 após criticas os eleitores de Dilma Rousseff.

A nova peoa é casada com o médico Bruno Salomão. No reality de casais da Record TV, a dupla ficou conhecida como casal fênix e se tornou um dos favoritos. No entanto, acabaram perdendo a disputa final para Matheus Yurley é Mari Matarazzo, que foram campeões.

Thomaz Costa A Fazenda

O ator Thomaz Costa foi confirmado como peão de A Fazenda 14. O jovem de 22 anos trabalhou em Carrossel e foi um dos participantes do Ilha Record.

Ele também ficou conhecido como um dos namorados de Larissa Manoela, que contracenou com ele em Carrossel. Os dois tiveram um romance breve na época da novela e depois voltaram a se relacionar em 2017. Mas o namoro não durou muito e logo a dupla se separou novamente.

Iran Malfitano em A Fazenda 14

O ex-Malhação Iran Malfitano foi confirmado para A Fazenda 2022. O mineiro de 40 anos chegou a trabalhar como motorista de aplicativo, mas ficou famoso mesmo ao atuar na TV Globo com novelas como Laços de Família (2000), Malhação (2001), Kunacaban (2003 – 2004), como Orlandinho em A Favorita (2008 – 2009), que agora é reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, entre outras.

Em 2009, o ator migrou para a Record e atuou em “Bela, a Feia”, e depois na minissérie Rei Davi (2012). Nos últimos anos, ele atuou em produções do canal de Edir Macedo, como Gênesis (2021), A Terra Prometida (2016) e Os Dez Mandamentos (2015), além de aparecer na série Dra. Darci (2020), da Multishow.

Deolane Bezerra é confirmada em A Fazenda 2022

Deolane Bezerra é um dos grandes nomes da edição e não aparece como surpresa entre os participantes A Fazenda 2022. A famosa já era citada como cotada entre as celebridades da temporada por muitos veículos de comunicação. Por isso, já era considerada como certa pelo público.

Além disso, algumas fotos que a famosa publicou no final de agosto em stories no Instagram deixaram os fãs com suspeitas sobre sua participação. Ela postou que estava em sua sessão de fotos e no ambiente, foi possível ver botas, feno, caixotes, entre outros objetos que indicavam que ela estava preparando as fotos que sua equipe usaria nas redes sociais ao longo do reality show rural.

Fenômeno na internet, Deolane tem 34 anos, é advogada e influenciadora digital. A loira ficou sob os holofotes da mídia e público em 2021, quando seu noivo, o MC Kevin, morreu ao cair de um prédio. Ela também se aventurou no mundo da música quando lançou a canção Meu Menino, Saudade, em homenagem ao ex-noivo.

No Instagram, ela tem mais de 14 milhões de seguidores em sua conta oficial. Na mesma rede social, ela tem uma conta reserva que mantém 6 milhões de fãs. No TikTok, ela soma quase 3 milhões de fãs e mais de 10 milhões de curtidas.

Lista A Fazenda 2022: 20 nomes que podem surgir no reality

Que dia começa A Fazenda 2022?

A décima quarta edição do reality show rural vai começar no dia 13 de setembro, próxima terça-feira, a partir das 22h45. Os participantes A Fazenda 2022 costumam entrar no confinamento algumas horas antes do primeiro episódio da temporada ir ao ar, mas geralmente o público só pode acompanhar as câmeras 24 horas que mostram a convivência dos peões a partir do horário de estreia.

A Fazenda 2022 vai ser exibida todos os dias, geralmente na faixa das 22h45. Aos domingos, o programa começará mais tarde, entre 23h00 e 23h15, depois do Domingo Espetacular, e terá edição menor do que os demais dias da semana. Apenas as dinâmicas das terças, quartas e quintas são ao vivo. Nos demais dias, o público assiste disputas, jogos, entre outros, gravados.

Programação semanal do reality

Segunda-feira – Prova de fogo

– Prova de fogo Terça-feira – Formação da roça (ao vivo)

– Formação da roça (ao vivo) Quarta-feira – Prova do fazendeiro (ao vivo)

– Prova do fazendeiro (ao vivo) Quinta-feira – Eliminação (ao vivo)

– Eliminação (ao vivo) Sexta-feira – Convivência dos peões

– Convivência dos peões Sábado – Resumo com melhores momentos da festa

– Resumo com melhores momentos da festa Domingo – Convivência dos peões

Assista a chamada do programa e já se prepare para a nova edição:

Como assistir A Fazenda 2022

Para assistir os participantes A Fazenda 2022 todos os dias são disponibilizadas algumas opções pela emissora de Edir Macedo. Sendo algumas delas gratuitas e outras pegas. A maneira mais rápida e fácil de acompanhar o reality show é assistir as edições diárias do programa na Record. É só sintonizar no canal por qualquer aparelho com acesso as emissoras abertas do país no horário em que começa o reality show e pronto.

Caso prefira assistir o programa comandado por Adriane Galisteu ao vivo, porém, não pela televisão, mas usando um celular, computador, tablet ou outro tipo de dispositivo, é possível. Neste caso, será necessário ter uma conta gratuita no Playplus, plataforma streaming da Record e você poderá assistir a programação em tempo real da emissora pela aba “No Ar”.

Para criar esse cadastro, acesse o site https://www.playplus.com/ e clique em “faça um teste grátis”. Depois, clique em “play gratuito” e informe: como gostaria de ser chamado, e-mail, confirmação do seu e-mail, crie uma senha e por último, confirme essa senha. Você poderá assistir o ao vivo do programa sem pagar nada por isso, mas não terá acesso ao pay per view, que são as câmeras 24 horas do confinamento.

Para ter acesso ao pay per view, você precisará ser assinante do Playplus. Atualmente, a plataforma cobra a mensalidade de R$ 15,90 e oferece 14 dias grátis para novos assinantes. Desta maneira, você poderá assistir os participantes A Fazenda 2022 a qualquer hora e ainda terá acesso ao catálogo da plataforma.

Quais são os prêmios do programa

O grande campeão – ou campeã – do reality show rural leva para casa o valor R$ 1,5 milhão. Com o cachê do programa, quantias pagas por atividades patrocinadas ao longo do programa e prêmios em provas, o participante pode sair do confinamento com um valor ainda maior no bolso.

O segundo colocado da temporada leva um carro 0km como prêmio. Se a Record repetir o padrão de outras temporadas nesta nova edição, o terceiro lugar não levará nenhum valor em dinheiro ou prêmio a parte para casa e conquistará apenas o que acumulou ao longo do programa. Por enquanto, a Record TV não anunciou mudanças para a premiação de 2022.

Quem já venceu o reality show rural da Record

Primeira edição: Dado Dolabella

Segunda edição: Karina Bacchi

Terceira edição: Daniel Bueno

Quarta edição: Joana Machado

Quinta edição: Viviane Araújo

Sexta edição: Bárbara Evans

Sétima edição: DH Silveira

Oitava edição: Douglas Sampaio

Nona edição: Flávia Viana

Décima edição: Rafael Ilha

Décima primeira edição: Lucas Viana

Décima segunda edição: Jojo Todynho

Décima terceira edição: Rico Melquiades

