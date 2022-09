Pelé MilFlow de A Fazenda 14: tudo sobre o rapper que bomba na web

Sabe quem é o Pelé MilFlow de A Fazenda 14? O rapper Maurício Lourenço, de 22 anos, foi anunciado como integrante da nova edição do reality rural. A gente te conta sobre a carreira e as novidades do reality.

A temporada de 2022 vai começar no dia 13 de setembro e será comandado por Adriane Galisteu.

Pelé MilFlow de A Fazenda 14

Pelé MilFlow de A Fazenda 14 ganhou fama na web em 2019, se tornou queridinho de Marília Mendonça e soma números altos nas redes sociais. No Youtube, o cantor reúne milhares de fãs e milhões de visualizações. O jovem nasceu no Rio de Janeiro e foi criado em São Gonçalo.

O nome artístico vem em homenagem ao Pelé e MilFlow, uma mescla dos estilos de músicas e a entonação que o garoto consegue colocar em seus sons.

Pelé surgiu na música aos 16 anos durante as batalhas de rap e em pouco ganhou fama pelos trabalhos.

Lista completa de participantes de A Fazenda 2022

De acordo com a coluna do Leo Dias, do Metrópole, participantes de A Fazenda 2022 são: Vini Büttel, Tiago Ramos, Thomaz Costa, Tati Zaqui, Rosiane Pinheiro, Pétala Barreiros, Lucas Santos, Kerline Cardoso, Iran Malfitano, Ingrid Ohara, Ruivinha de Marte, Shayan Haghbin, Ellen Cardoso, Deolane Bezerra, Deborah Albuquerque, Suziaine Martins, Alex Sandre Sa Gallate, Cláudia Castanheira Baronesa, André Santos, Bruno Tálamo, André Marinho, Barbara Borges, MC Creu e Pelé MilFlow.