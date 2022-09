Pesquisa UOL A Fazenda 2022 enquete mostra quem sai hoje (22)

A pesquisa UOL A Fazenda 2022 já mostra quem vai ser o primeiro eliminado do reality show nesta quinta-feira, 22. A votação está desfavorável para Bruno Tálamo, que segue como o menos votado e pode deixar a competição, enquanto Deborah e Tiago são os favoritos para seguirem no jogo.

Enquete A Fazenda 2022 + votação: quem fica na 1ª roça?

Pesquisa UOL A Fazenda 2022 enquete aponta eliminação de Bruno

A consulta realizada às 16h25 desta quinta-feira, 22, na pesquisa UOL A Fazenda 2022 enquete mostra que Bruno Tálamo será o primeiro eliminado do reality. O jornalista está bem distante de seus adversários, somando apenas 17,77% das intenções de voto para ficar.

Esse é o primeiro reality show do jornalista de 33 anos, conhecido por ser repórter do A Tarde a Sua, comandado por Sonia Abrão. Ao longo de sua passagem pelo programa, Bruno se envolveu em uma grande treta com Kerline e Alex Gallete, e foi chamado de fofoqueiro pela ex-BBB. O peão até tentou resolver a situação, mas contiuou sendo chamado de “babaca” e “jornalista fraco” por ambos.

Ele também se mostrou bastante chateado ao ser puxado por Tiago Ramos para a roça. Ele chamou o modelo de “traíra” e “Judas”, e disse que não esperava ser escolhido já que foi um dos poucos que ficou ao lado do ex da mãe de Neymar quando ele estava em crise.

No entanto, Bruno não conseguiu mobilizar tanta torcida quando Tiago e Deborah, e não está conseguindo os votos necessários para permanecer na atração.

Já Tiago e Deborah devem ganhar mais uma chance. O modelo lidera a pesquisa UOL A Fazenda 2022, com 42,45% dos votos. Apesar de todas as confusões em que se meteu, o rapaz conquistou a simpatia da audiência, que acredita que ele ainda possa render muito ‘fogo no feno’.

O mesmo vale para a ex-Power Couple, que vem logo atrás com 39,79% dos votos. Deborah já causou muita discórdia dentro de A Fazenda, principalmente com Deolane Bezerra.

Enquete A Fazenda 2022 Votalhada

Além da pesquisa UOL A Fazenda 2022 enquete, no Votalhada, que reúne os resultados dos principais portais de entretenimento, Bruno também está com a menor porcentagem e deve deixar o programa. O jornalista é o menos votado em todos os sites da pesquisa, com a exceção de um. Ele soma apenas apenas 13,06% da preferência da audiência.

Deborah é a preferida da audiência e está liderando com 54,43%. A ruiva se consolida como a favorita nesta roça e não corre riscos de sair. Já Tiago está em segundo lugar com 32,51%.

Quem está na roça A Fazenda 2022?

Bruno Tálamo, Deborah Albuquerque e Tiago Ramos são os peões que estão na primeira roça de A Fazenda 14. A ruiva já esteve em outros realities, enquanto os outros dois fazem sua estreia no programa.

Deborah Albuquerque: a ruiva caiu na roça após ser indicada pelo fazendeiro Lucas Santos. O ator justificou sua escolha dizendo que Deborah usava de falsidade e vitimismo dentro do jogo.

Ela tem 37 anos e esse é o seu terceiro reality. No ano passado, foi vice-campeã do Power Couple Brasil ao lado do marido Bruno Salomão. Voltou para a televisão neste ano ao participar do Famosos em Apuros, exibido dentro do programa Hora do Faro. Ela foi a grande vencedora da competição e levou para casa o prêmio de R$30 mil. Já foi assistente de palco do Legendários e dançarina do grupo de Axé As Ronaldinhas.

Bruno Tálamo: estava na baia e foi puxado por Tiago Ramos para ocupar o terceiro banquinho da roça. Na hora, deixou claro seu descontentamento com o colega.

O rapaz tem 33 anos e ficou conhecido por ser repórter do A Tarde é Sua, e também teve passagens pela Band e Record. Recentemente, foi alvo de uma polêmica após uma suposta nude sua vazar na internet. No entanto, ele nunca confirmou a veracidade da imagem.

Tiago Ramos: levou dez votos da casa durante a formação de roça e foi vetado por Shayan de participar da Prova do Fazendeiro.

Tem 24 anos e é ex-jogador de futebol e modelo. Ficou conhecido por ter um relacionamento conturbado com a mãe de Neymar, no ano passado.

A primeira eliminação de A Fazenda 2022 será exibida hoje, a partir das 23h, horário de Brasília, na Record.

A Fazenda 2022: o que rolou até agora?

A Fazenda 2022 estreou em 13 de setembro e até agora já rendeu muitos barracos entre os participantes. Logo na pré-estreia, Shayan e Deolane se desentenderam por causa de uma dinâmica, na qual o iraniano disse que a loira iria manipular o jogo. O programa estava em suas primeiras horas quando a doutora chamou o empresário de “babaca”. Desde então, os dois tem trocado farpas.

Mas o grande destaque do programa até agora foi a discussão entre Deolane e Deborah. A guerra entre as duas começou quando a ruiva disse para Moranguinho que sabia de informações sobre Pétala Barreiros que “o Léo Dias se coçaria para saber”. A advogada tomou as dores da amiga e foi tirar satisfação com a ex-Power Couple, com quem vem brigando desde então.

Houve ainda duelos entre Vini Buttel e Alex Gallete, que quase rendeu uma expulsão ao ex-De Férias com o Ex após ele empurrar Thomaz Costa, Tati Zaqui e Pétala, Tiago e Pelé, entre outros.

A Fazenda 2022 já teve dois fazendeiros, Lucas Santos e Shayan Haghbin. Iran Malfitano foi o primeiro dono dos lampiões do poder, enquanto Deborah, Tiago e Bruno protagonizam a primeira roça.