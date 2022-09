Pétala Barreiros em A Fazenda 2022 é confirmada: quem é ela?

Peoa do reality show tem 23 anos e ficou conhecida pelas polêmicas com o ex-marido

Pétala Barreiros em A Fazenda 2022 é real! A influenciadora digital de 23 anos foi confirmada no elenco de A Fazenda 14, da Record TV, e disputará o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show rural com os outros dezenove peões confinados — entre eles Deolane Bezerra, Deborah Albuquerque e Thomas Costa.

Para quem não a conhece, Pétala figurou as manchetes do país após uma polêmica com o ex-marido, Marcos Araújo, e a atual esposa dele, Livia Andrade. Saiba mais sobre a vida da celebridade da internet abaixo!

Pétala Barreiros em A Fazenda 2022

Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, Pétala Barreiros é conhecida nas redes sociais por mostrar o seu dia a dia. A influenciadora, no entanto, ganhou notoriedade na web devido à polêmica com o ex-marido Marcos Araújo, empresário dono do AudioMix e do Festival Villa Mix. Os dois entraram em uma briga judicial no fim de 2020, pouco tempo após o fim do casamento.

Pétala e Marcos se conheceram quando ela tinha apenas 14 anos: eles se casaram e tiveram dois filhos juntos — Lorenzo, 6 anos, e Lucas, 1. O casal se separou no final de 2020, época em que a jovem acusou o ex de estupro. Ela também afirmou que sofreu diversas agressões e que o homem abandonou os filhos afetivamente.Com o fim do casamento, Marcos começou a namorar Livia Andrade. A partir de então, Pétala acusou o ex de tê-la traído com a funcionária da TV Globo. As acusações irritaram a apresentadora, que entrou com uma ação na Justiça conta a apresentadora.

Como resultado da troca de farpas, Pétala conseguiu um medida protetiva contra o ex, que deve se manter ao menos 300 de distância e é proibido de ter contato com ela. Por sua vez, Marcos conseguiu uma ordem judicial para impedir a ex-esposa de citá-lo nas redes sociais.

Em um dos capítulos mais recentes da briga, Marcos pediu um exame de DNA para comprovar a paternidade de Lucas, filho mais novo do ex-casal. Na ocasião, ele e Livia chegaram ao laboratório acompanhados de seguranças. O resultado confirmou que o menino é filho do empresário.

Como assistir A Fazenda 14?

Segundo a programação oficial da Record TV, A Fazenda 14 começa às 23h de segunda a sexta-feira. Nos fins de semana, algumas alterações são feitas na programação e a atração tem início em horários diferentes: aos sábados às 22h45 e aos domingos às 23h15.

Você pode assistir A Fazenda 2022 ao vivo pela internet, sem ter que pagar nada por isso. Caso esteja longe de uma televisão no horário do reality show, é só acessar a plataforma de streaming da Record, o Playplus, no endereço https://www.playplus.com/ e usar a aba “No Ar”.

Caso não tenha cadastro por lá, é só seguir os próximos passos:

1 – Clique em “faça um teste grátis” e depois “Play Gratuito”. Você será redirecionado para uma nova página e precisará informar as seguintes informações: como gostaria de ser chamado, e-mail e senha.

2 – Em seguida, aperte “avançar” e uma nova página irá abrir. Desta vez, será necessário revelar o CPF, data de nascimento, gênero e celular.

Quando estiver com seu login e senha e mãos, é só acessar o Playplus, clicar em “No Ar” no horário que A Fazenda 2022 começar.