Pétala ganha 10ª prova de fogo A Fazenda 2022; veja quem está na baia

Pétala foi quem ganhou a Prova de Fogo em A Fazenda 2022. A disputa foi realizada na tarde deste domingo, 20 de novembro, no confinamento do reality show rural da Record. A disputa contou com o trio Pétala, Kerline e André. Veja quem está na baia e qual o poder do lampião.

Como foi a Prova de Fogo de A Fazenda 2022?

A integrante do grupo, Pétala, foi quem ganhou a Prova de Fogo em A Fazenda 2022 hoje. Após a seleção de participantes que disputariam o lampião do poder na prova de fogo de A Fazenda 2022, os peões seguiram para o quarto, vestiram os macacões do programa, se arrumaram para a disputa e partiram para a área de provas.

A disputa não foi exibida pelo Playplus. A briga das famosas pelas chamas vermelha e amarela será transmitida já editada no programa de segunda-feira (21/11), a partir das 23h00.

O poder do lampião escolhido pelo público foi a opção B: "O dono deste poder ganhará um prêmio de 10 mil reais se decidir deixar a sede sem água quente durante 48 horas". Sendo assim, quem estiver com esse poder criará uma nova treta na casa.

Assim, Iran terá uma carta na manga durante a formação da terceira roça de A Fazenda 2022, na próxima terça-feira (22). O poder foi definido pela votação oficial que ocorreu no site do R7.

A chama amarela é definida pela produção do programa sem a interferência do público. Por isso, ela é secreta e permanece um mistério até o dia da formação de roça. Quando Adriane Galisteu libera, o participante com a chama em mãos pode ler o poder em voz alta para revelar aos colegas de confinamento e também ao público o rumo do jogo.

É bom lembrar que o dono do lampião do poder não pode usar as duas chamas. Ou seja, na hora da formação de berlinda, xx vai ler ambas e escolherá qual vai usar na votação. A chama que sobrar será entregue por ele a um dos participantes de A Fazenda 2022.

Pétala venceu a Prova de Fogo e garantiu o Lampião do Poder para a Deolândia, que já tem Deolane como Fazendeira ... complicou pro lado do Grupo B. #ProvadeFogo #AFazenda14 pic.twitter.com/SPoaxlinRo — Palpite TV 🤠 (@PalpiteTv) November 20, 2022

Quem está na baia de A Fazenda 2022?

Kerline, André e Bia estão na baia de A Fazenda 2022.

Lugar mais temido do reality show, a baia tem algumas desvantagens. A principal delas, é que os moradores da baia não podem usar nada da sede, como banheiro, chuveiro, alguns utensílios domésticos, pia da cozinha, entre outros. É obrigatório que esses participantes tomem banho ao ar livre, encham baldes para usar o banheiro e não tirem nenhum alimento da baia, como por exemplo, os biscoitos.

