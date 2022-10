Destaques em A Fazenda 14, Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra são grandes inimigas no jogo. A dupla briga feio no confinamento e já trocou acusações, xingamentos e tudo o que é possível. O que pode deixar alguns fãs da atração confusos é o motivo de tudo isso. Por que Deborah e Deolane se odeiam, afinal de contas? Um acontecimento que marcou a primeira semana de reality foi o estopim da rivalidade.

Por que Deborah e Deolane se odeiam na Fazenda 14? Início da inimizade

Para quem se pergunta: por que Deborah e Deolane se odeiam? A resposta vem lá do começo do programa, com uma confusão entre elas por causa de uma fofoca que marcou a primeira semana de programa.

A advogada e a influencer não entraram no programa como inimigas, elas até compartilharam com colegas que já se conheciam e já haviam tido compromissos de trabalho juntas. Deborah até tinha visitado a casa da loira antes de A Fazenda 14.

Por isso, elas tinham uma relação cordial no programa da Record TV. No entanto, tudo mudou quando Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, contou para Deolane e Pétala Barreiros sobre uma conversa que teve com Deborah sobre a vida pessoal de Pétala.

“Vou falar porque para mim isso é grave (…) Ela disse que você [Pétala] confidencializou coisas para ela e que ela sabe coisas seríssimas da sua vida que o Leo Dias faria qualquer para saber”, comentou a mulher fruta. Deolane ficou revoltada com a declaração, pois a considerou uma ameaça de Deborah.

Pouco depois, a loira então resolveu confrontar a ruiva. A advogada fez acusações sobre as intenções de Deborah ao citar a vida pessoal de Pétala e o jornalista de fofoca Leo Dias. Deborah se defendeu e disse que não falou do assunto em tom de ameaça e que nunca revelaria o que sabe sobre a vida da influencer. Porém, não adiantou, a confusão já estava formada. As duas brigaram e Deolane chegou a chamar a famosa de “put**** barata”.

Por que Deborah e Deolane se odeiam? Agora que você já sabe, veja como foi a confusão:

Outras brigas e acusação de agressão

Desde que começou a rivalidade entre Deolane e Deborah em A Fazenda 14, as duas brigam constantemente no confinamento de Itapecerica da Serra.

Após a primeira formação de berlinda da temporada, em que Deborah foi indicada pelo fazendeiro Lucas Santos – amigo de Deolane – a advogada disse ia “perturbar” se ela voltasse fazendeira. “Eu vou rir muito de desespero se ela entrar com o chapéu nessa casa (…) Vou perturbar tanto a fazendeira. Vou ser indicação dela”, comentou.

As duas também já brigaram em dinâmicas, como o jogo da discórdia ‘Rançometro’, quando Deolane reclamou: “me esquece mulher, fala de tu, me esquece pelo amor de Deus”. Elas também já bateram boca em outras ocasiões, como votações, entre outros momentos.

Recentemente, na madrugada do dia 7 de outubro, as duas brigaram feio – novamente por causa de Pétala – e desta vez Deborah acusou a rival de agressão. Tudo aconteceu porque Pétala estava sozinha em sua cama enquanto Deborah conversava com alguns aliados. A ruiva acusou a moça de estar lá para ouvir sua conversa e Pétala revidou ao dizer que estava com saudade dos filhos e por isso olhava as fotos deles.

Após o atrito, Pétala bateu o sino e pediu para ir embora. Ela não deixou o confinamento, mas contou o que aconteceu para os colegas e Deolane se revoltou. A advogada confrontou Deborah e as duas brigaram novamente.

O Playplus causou alguns cortes durante a confusão e quando as câmeras retornaram, Deborah disse que levou uma cuspida de Deolane no rosto e que foi prensada em um dos baús de madeira do programa, o que machucou sua perna. Apesar das acusações de agressão, não foram feitas punições ou expulsões.

Assista também essa outra confusão:

