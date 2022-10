Porcentagem A Fazenda 2022 da manhã: público já escolheu eliminada de hoje

Votação foi iniciada após prova do fazendeiro e fica no ar até o programa ao vivo de hoje.

A votação da terceira roça da nova temporada do reality show rural da Record TV está a todo vapor e Rosiane Pinheiro, Deborah Albuquerque e Tiago Ramos brigam para continuar no jogo. A porcentagem A Fazenda 2022 do DCI e outras enquetes indicam que o público já tem seus favoritos para continuar no programa. Veja os números.

Enquete A Fazenda 2022 quem deve sair, Tiago, Rosiane ou Deborah?

Como está a porcentagem A Fazenda 2022 nas enquetes extraoficiais?

Rosiane Pinheiro de A Fazenda 2022 é aparece como a peoa com mais intenções de votos para sair do reality hoje. Na porcentagem A Fazenda 2022 das votações das enquetes do DCI, Votalhada e Na Telinha, a dançarina é indicada como quem deve ser a menos votada da semana, sendo assim, a possível terceira eliminada.

Histórico da votação – 08h00/08h30

DCI – Quem deve FICAR

Deborah Albuquerque: 71,4%

Rosiane Pinheiro: 10,1%

Tiago Ramos: 18,5%

DCI – Quem deve SAIR

Deborah Albuquerque: 47,2%

Rosiane Pinheiro: 42,7%

Tiago Ramos: 10,1%

Votalhada – Quem deve FICAR

Deborah Albuquerque: 73%

Rosiane Pinheiro: 9%

Tiago Ramos: 18%

Na Telinha – Quem deve FICAR

Deborah Albuquerque: 36%

Rosiane Pinheiro: 7,7%

Tiago Ramos: 56,3%

UOL – Quem deve FICAR

Deborah Albuquerque: 27,41%

Rosiane Pinheiro: 29,37%

Tiago Ramos: 43,22%

A dançarina soma baixas porcentagens nas três parciais: na enquete “quem deve ficar” do DCI, ela tem apenas 10,1% dos votos a seu favor. Já no Votalhada, a famosa tem um percentual ainda menor e soma apenas 9% do favoritismo. No site Na Telinha, os números da peoa são ainda piores e ela soma apenas 7,7% dos votos para ficar na análise realizada nesta manhã de quinta-feira, dia de eliminação.

No entanto, nem tudo está perdido para Rosiane. Segundo o UOL e a outra enquete do DCI, Deborah Albuquerque é quem deve tomar cuidado. Na enquete “quem deve ficar” do UOL, a ruiva é a menos votada, somando 27,41% dos votos, enquanto Rosiane tem 29,37% e Tiago aparece na dianteira com 43,22%.

Na outra parcial do DCI, desta vez sobre “quem deve sair”, Deborah lidera a votação com 47,2% de rejeição. No segundo lugar, está Rosiane com 42,7% dos votos.

Como é possível perceber pelas análises da porcentagem A Fazenda 2022 das enquetes, a briga parece estar entre Rosiane e Deborah para ver quem sai. Em todas as votações consultadas, Tiago Ramos pareceu respirar com tranquilidade e deve continuar no jogo.

Qual é a enquete oficial e como votar?

Quando a roça é encerrada no programa, a única porcentagem A Fazenda 2022 que realmente conta é a da votação do R7.com, site oficial da Record TV. Todas as demais enquetes são extraoficiais e não afetam em nada o jogo. Como a emissora de Edir Macedo não libera parciais ao longo da disputa da berlinda, elas servem para ter uma noção de qual lado o público está, porém, elas não são utilizadas na contagem oficial de votos do reality show.

Para quem quer salvar Deborah Albuquerque, Tiago Ramos ou Rosiane Pinheiro, é necessário votar da seguinte maneira:

1 – Acesse o site do reality show: https://www.r7.com/

2 – Clique na aba de A Fazenda 14 no canto superior esquerdo

3 – Depois, clique na enquete da terceira roça no começo desta nova página

4 – Clique no peão ou peoa que quer salvar

5 – Selecione a caixinha “sou humano” da verificação de robôs

6 – Para finalizar, confirme o seu voto ao clicar no botão “votar”

É possível votar quantas vezes quiser. Para isso, é só repetir o passo a passo e pronto. Porém, é bom lembrar que apenas votos realizados em território nacional são válidos na porcentagem A Fazenda 2022 oficial. A votação será encerrada durante o programa ao vivo desta quinta-feira.

Leia também