Porcentagem A Fazenda 2022: quem sai do reality hoje

A porcentagem A Fazenda 2022 está desfavorável para Bruno Tálamo. Na manhã desta quinta-feira, 22, dia da eliminação, o jornalista aparece com o menor percentual de votos para ficar nas enquetes extraoficiais e pode deixar a competição por R$1,5 milhão. Deborah Albuquerque e Tiago Ramos também estão na roça.

Enquete A Fazenda 2022: Deborah, Tiago ou Bruno, quem fica?

Porcentagem A Fazenda 2022 aponta saída de Bruno

O jogo pode chegar ao fim hoje para Bruno Tálamo. A porcentagem A Fazenda 2022 da enquete do UOL indica a saída do jornalista. Por enquanto, ele é o menos votado na parcial sobre quem deve ficar e soma apenas 18,36% do favoritismo do público.

Enquanto Bruno Tálamo está na lanterna da votação, Deborah Albuquerque e Tiago Ramos brigam pelo primeiro lugar. Deborah está com 42,99% e o modelo soma 38,64% dos votos da enquete “quem deve ficar”.

Já na enquete do DCI sobre “quem deve ficar”, Tiago Ramos assume a liderança com folga. O ex-padrastro de Neymar soma 54% dos votos. Deborah fica com a vice-liderança com 27,7% dos votos. Enquanto isso, Bruno aparece novamente em último lugar com 18,3% e é apontado pela porcentagem A Fazenda 2022 como o participante que deve sair nesta quinta-feira.

É bom lembrar que a votação da Record também é para ficar, ou seja, se dá bem quem tem mais votos. O menos votado é o eliminado do programa.

Histórico de votos

UOL – 07h00

Tiago Ramos: 38,64%

Deborah Albuquerque: 42,99%

Bruno Tálamo: 18,36%

DCI – 07h00



Tiago Ramos: 54%

Deborah Albuquerque: 27,7%

Bruno Tálamo: 18,3%

Votação R7 A Fazenda 2022

O público já pode participar da votação oficial de A Fazenda no portal do R7. Não é necessário ser cadastrado, basta acessar o site e localizar a enquete na página inicial. Siga os passos:

1- Acesse a página de A Fazenda no portal do R7.

2- Localize a enquete oficial de A Fazenda no site, que irá aparecer logo no início da página inicial.

3- Em “quem você quer que fique em A Fazenda?”, clique sob a foto do peão que você quer que fique no reality.

4- Clique em ‘sou humano’ e em seguida em ‘votar’.

5- Aguarde até que o voto seja computado. Para participar de novo, clique em ‘votar novamente’.

Quem venceu a Prova do Fazendeiro?

Shayan Haghbin foi quem venceu a Prova do Fazendeiro. O iraniano também estava na roça, mas levou a melhor na disputa realizada na noite desta quarta-feira contra Deborah Albuquerque e Bruno Tálamo.

A disputa era de habilidade e agilidade. Na primeira etapa, os peões deveriam montar um estábulo de acordo com o gabarito montado do outro lado do “fazendão”. Para chegar até lá, eles tinham que montar em cavalinhos de brinquedo.

Montado o estábulo, os peões avançavam para a segunda fase que consistia em laçar vaquinhas. Quem laçasse as dez vaquinhas de pelúcia primeiro e as trouxesse para o estábulo venceria a prova, que foi o caso de Shayan.

Na volta de Shayan para a sede, Deolane Bezerra, Tiago Ramos e Thomaz Costa foram alguns dos peões que não ficaram muito felizes com a vitória do iraniano.

Veja como foi: