Porcentagem enquete A Fazenda 2022: quem fica na 1ª roça

Shayan, Deborah Albuquerque, Tiago Ramos e Bruno Tálamo correm risco de deixar o programa na primeira berlinda da edição. A votação oficial da Record ainda não está liberada, pois antes um dos peões vai escapar da roça com a prova do fazendeiro. Porém, enquanto isso, o público já quer conferir as chances de cada roceiro. Por isso, consultamos a porcentagem enquete A Fazenda 2022 de parciais para descobrir de qual lado está o favoritismo.

Qual a porcentagem enquete A Fazenda 2022 da 1ª roça?

Por enquanto, Deborah Albuquerque e Tiago Ramos estão brigando pelo primeiro lugar da porcentagem enquete A Fazenda 2022 sobre quem deve ficar do portal Notícias da TV.

O ex-padrastro de Neymar assume a liderança da votação com 38,82% dos votos até o momento. Já a vice-campeã do Power Couple 2022 fica em segundo lugar com 35,72% dos votos. A diferença entre eles é de apenas 3,1%.

Em seguida, aparece Bruno Tálamo, com 14,85% dos votos do público. Em último, aparece Shayan, que soma 10,60% dos votos até o momento.

Histórico de votação sobre quem fica

Tiago Ramos: 38,82%

Deborah Albuquerque: 35,72%

Shayan: 10,60%

Bruno: 14,85%

Porcentagem enquete A Fazenda 2022 sobre quem deve ser fazendeiro

Consultamos também a porcentagem enquete A Fazenda 2022 do portal UOL para descobrir de qual lado o público está na briga pelo chapéu. Competirão nesta quarta-feira Deborah, Bruno e Shayan.

Até o momento, o público deseja que Deborah seja a campeã da prova do fazendeiro. A famosa tem 47,09% dos votos. Em segundo, Bruno Tálamo soma 29,37% do favoritismo.

Nesta votação, Shayan também aparece na última posição. Na lanterna, o ex-Casamento às Cegas tem por enquanto 23,54% dos votos.

Histórico de votação sobre quem deve ser fazendeiro – 09h00

Deborah Albuquerque: 47,09%

Shayan: 23,54%

Bruno: 29,37%

Como foi a 1ª formação de roça

A primeira roça da temporada começou com a indicação do fazendeiro Lucas Santos. Como já havia revelado para a alguns colegas de confinamento nos últimos dias, sua indicação foi Deborah Albuquerque.

Depois, a votação entre os peões foi iniciada. Como ditam as regras do programa, todos votam, mas apenas os moradores da sede podem ser opções. Tiago Ramos se deu mal e foi parar no segundo banquinho de roceiro. O próximo passo da votação foi o ex-padrasto de Neymar puxar alguém da baia: ele optou por Bruno Tálamo.

Por último, foi realizado o “resta um”. Iran Malfitano tinha o poder da chama amarela do lampião do poder em mãos e pôde dar início a dinâmica. Assim, ele se salvou da berlinda. Quem restou foi Shayan, que se tornou o quarto roceiro.

Quem votou em quem?

André Marinho votou em Tiago Ramos

Kerline Cardoso votou em Tiago Ramos – após a anulação do voto com a chama vermelha, peoa votou em Deolane

Tiago Ramos votou em Kerline Cardoso

Bárbara Borges votou em Tiago Ramos

Deborah Albuquerque votou em Deolane Bezerra – após a anulação do voto com a chama vermelha, peoa votou em Thomaz

Vini Buttel votou em Kerline Cardoso

Deolane votou em Kerline Cardoso

Ruivinha de Marte votou em Tiago Ramos

Bruno Tálamo votou em Thomaz Costa – após a anulação do voto com a chama vermelha, peão votou em Alex

Thomaz Costa votou em Kerline Cardoso

Alex Gallete votou em Tiago Ramos

Iran Malfitano votou em Vini Buttel

Moranguinho votou em Kerline Cardoso

Rosiane Pinheiro votou em Tiago Ramos

Bia Miranda votou em Kerline Cardoso

Shayan votou em Tiago Ramos

Pelé Milflows votou em Tiago Ramos

Pétala Barreiros votou em Kerline Cardoso

Tati Zaqui votou em Tiago Ramos

Ingrid Ohara votou em Tiago Ramos

Quem foi vetado da prova do fazendeiro

Depois que todos os roceiros foram definidos, Shayan teve o poder de vetar alguém da prova do fazendeiro – por ser o participante que sobrou no Resta Um. O iraniano escolheu tirar Tiago Ramos da disputa do chapéu. Assim, o modelo está direto na berlinda da semana e não tem chance de escapar da votação do público.

Nesta quarta-feira (21), durante o programa ao vivo na Record, a segunda prova do fazendeiro da temporada será realizada. Shayan, Deborah e Bruno irão competir e um deles vai escapar da roça direto para o posto mais alto do confinamento.

Veja como foi a dinâmica do Resta Um e o veto de Shayan:

