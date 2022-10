Porcentagem UOL: como está a votação da 6ª roça em tempo real

A briga por permanência entre Vini Buttel, Pétala Barreiros e Bárbara Borges termina hoje, quinta-feira (27). Para descobrir de qual lado o público está nesta disputa, o DCI tem acompanhado a porcentagem UOL desde que a enquete do site foi publicada, na madrugada. Pétala está na última posição desde o começo da votação no portal, já Bárbara e Vini trocaram de posições.

Porcentagem UOL na faixa das 10h00

Na consulta recente na parcial do portal para conferir a porcentagem UOL, Vini Buttel permanece em primeiro. O peão não estava no topo da enquete na madrugada, mas no período da manhã assumiu a primeira posição e não saiu mais de lá.

Atualmente, ele soma 51,46% dos quase 30 mil votos computados até então. A segunda posição é de Bárbara Borges, que soma 32,77%. Em último e passando sufoco está Pétala Barreiros, com apenas 15,77%.

Apesar de estar na lanterna, Pétala melhorou seu percentual desde a última consulta na porcentagem do UOL, por volta das 7 da manhã. Neste período, a peoa estava na casa dos 10% e se distanciava ainda mais dos adversários.

Porcentagem UOL às 07h00

No começo desta manhã, Vini Buttel já estava no topo da parcial da enquete do UOL. Porém, o percentual do ex-De Férias com o Ex era maior. Neste horário, ele somava 62,66% de um total de 23 mil votos somados. Entre às 07h00 e às 10h00, ele perdeu 11,2%

Bárbara estava em segundo com 26,57% e era seguida por Pétala Barreiros, que tinha apenas 10,59% dos votos. Ambos aumentaram seus percentuais ao longo da manhã.

Porcentagem UOL da 01h00

A enquete do UOL foi publicada às 00h14 e Pétala tem apresentado números baixos desde o começo da votação no site. Quando o relógio bateu 1 da manhã, a influenciadora digital estava com 21,26% dos votos. Neste horário, quase 4 mil votos haviam sido computados.

Vini estava próximo de Pétala e somava 21,33% dos votos, mas como foi possível observar com as consultas no período da manhã, o peão melhorou seus números, enquanto a famosa diminuiu o percentual.

Como votar?

A porcentagem UOL ou qualquer outra enquete extraoficial não afeta o jogo. Para ajudar Bárbara, Pétala ou Vini na sexta roça da temporada, será necessário votar na enquete do R7.com, a única oficial do programa.

Não será necessário pagar nada ou ter algum cadastro no site, o processo de votação é bem simples. A única obrigatoriedade é que você esteja em território nacional, pois votos fora do Brasil não são válidos.

Para votar no R7.com:

1 - Acesse https://www.r7.com/

2 - Clique na aba A Fazenda 14

3 - Em seguida, clique na enquete "Quem você quer que fique em A Fazenda?"

4 - Escolha se vai votar para salvar Bárbara, Pétala ou Vini

5 - Depois, selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs

6 - Finalize com o botão "votar"

Que horas termina a votação

A votação fica no ar até próximo do final do programa ao vivo de quinta-feira, em que é anunciado o eliminado da semana. Hoje, a programação da Record TV aponta que o reality show começa às 23h00 e termina por volta das 00h30. Então a votação só deve se encerrar quando a madrugada de sexta-feira (28) já tiver chegado.

Primeiro, Adriane Galisteu revela um dos salvos da roça e o deixa retornar para a sede. Depois que o público assiste ao momento, as câmeras voltam para o deque e então a apresentadora revela quem continua e quem é eliminado. O segundo participante salvo da berlinda retorna para a sede e pouco depois o programa é encerrado.

Após a eliminação, o peão ou peoa que acabou de deixar o programa é entrevistado por Lucas Selfie no Cabine de Descompressão.

