Pré-estreia A Fazenda 14 hoje: que horas começa e o que vai rolar

Hoje é dia de pré-estreia A Fazenda 2022! Nesta segunda-feira, 12, o público vai conhecer os outros nomes que vão estar no reality rural deste ano e também será iniciada a votação do paiol, no qual a a audiência terá que escolher um dos quatro confinados para entrar de fato no jogo.

Que horas começa a pré-estreia A Fazenda?

A pré-estreia A Fazenda 14 será exibida nesta segunda-feira, 12, a partir das 23h, horário de Brasília. O programa será comandado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu.

Nesta segunda-feira, serão anunciados os outros doze famosos que vão fazer parte do elenco do reality rural neste ano. Até agora, a Record já liberou os nomes de Kerline Cardoso, Tiago Ramos, Deolane Bezerra, Iran Malfitano, Thomaz Costa, Deborah Albuquerque, Ruivinha de Marte e Ellen Cardoso. O público vai acompanhar a entrada das celebridades na sede em Itapecerica da Serra, que aconteceu neste domingo.

Além dos nomes dos pões, serão apresentados os nomes dos quatro famosos que ficarão confinados no paiol. A dinâmica foi realizada pela primeira vez no ano passado e continua neste ano. Para quem não se lembra, o público deverá escolher apenas um deles para entrar de fato no jogo através da votação que será aberta no R7 na noite de hoje. Os demais voltam para casa e ficam de fora do elenco de A Fazenda.

A audiência também vai ficar sabendo de todas as novidades dessa nova temporada. Uma delas é o Rancho do Fazendeiro, que será organizado no local onde acontece o paiol após o fim da dinâmica. O espaço será um quarto VIP para o fazendeiro da semana, onde ele poderá desfrutar de regalias e convidar suas alianças no jogo para organizar estratégias e conchavos.

Ainda no programa de hoje, acontecerá a primeira prova entre os peões. Ainda não se sabe qual será a dinâmica, mas é esperado muito ‘fogo no feno’ nesse começo de temporada.

O programa fica no ar por 1h30 e será encerrado 00h30, seguido do Jornal da Record. A pré-estreia A Fazenda 2022 é um “esquenta” para a 14ª temporada do reality show que começa amanhã, a partir das 23h. O prêmio para o campeão se mantém em R$1,5 milhão.

A Fazenda 2022 participantes

A Record divulgou seis nomes no último dia 6 de setembro e mais dois, de surpresa, na sexta-feira. A emissora também liberou a primeira famosa que estará no paiol concorrendo a uma vaga no elenco do reality.

Deolane Bezerra: 34 anos, digital influencer, cantora e advogada. É ex-mulher de Mc Kevin, morto em maio de 2021.

Tiago Ramos: 24 anos, jogador e modelo. Namorou Nadine Santos, mãe do jogador de futebol Neymar.

Kerline Cardoso: 30 anos, digital influencer e designer de moda. Ficou famosa ao ser a primeira eliminada do Big Brother Brasil 21.

Iran Malfitano: 40 anos, ator. Ficou famoso por ter participado de novelas da Globo, incluindo Malhação e A Favorita.

Thomaz Costa: 22 anos, ator e digital influencer. Participou da novela infantil Carrosel e dos filmes baseados na história da novelinha. Já namorou a atriz Larissa Manoela.

Deborah Albuquerque: 37 anos, atriz e apresentadora. Foi vice-campeã do Power Couple Brasil 5 ao lado do marido Bruno Salomão.

Ruivinha de Marte: 26 anos, digital influencer e cantora. Famosa por postar dancinhas no TikTok, onde soma mais de 17 milhões de seguidores.

Ellen Cardoso: 41 anos, dançarina e digital influencer. Conhecida pelo apelido de Moranguinho, é casada com o cantor Naldo há nove anos.

PAIOL

Bia Miranda: 18 anos, dançarina e modelo. Nasceu e mora no Rio de Janeiro.

Qual o cronograma de A Fazenda?

Não há roça e eliminação na primeira semana de A Fazenda 14. A berlinda só será formada na segunda semana do reality, depois da entrada do vencedor do paiol e passado alguns dias para que os peões possam se conhecer. A rotina das tradicionais provas e eliminações seguem a mesma ordem das edições anteriores.

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo. O vencedor tem direito a usar os poderes do lampião durante a formação de roça.

Terça-feira: formação de roça.

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro com os quatro roceiros.

Quinta-feira: eliminação ao vivo.

Sexta-feira: exibição da repercussão da berlinda entre os peões + primeiros momentos da festa ao vivo.

Sábado: exibição dos melhores momentos da festa.

Domingo: exibição da convivência entre os peões.