Premiação A Fazenda 2022: quanto ganha o 1º, 2º e 3º lugar

Vencedor do programa leva R$1,5 milhão - Foto: Reprodução/Record

Celebridades também recebem cachê para participarem do programa

A premiação A Fazenda se mantém a mesma para o vencedor do reality show no final da temporada. O segundo lugar também não sai de mãos vazias, ao contrário de quem fica na terceira posição, que leva apenas os valores acumulados ao longo da competição.

Qual a premiação A Fazenda para os vencedores?

O primeiro colocado de A Fazenda leva o prêmio milionário de R$1,5 milhão. O valor pode ser pago em até três parcelas de R$500 mil, conforme apurado pelo portal Na Telinha.

Ao longo das treze edições do reality rural, o valor mudou. Nas primeiras temporadas, entre 2009 e 2010, os campeões embolsavam a quantia de R$1 milhão. O valor aumentou entre A Fazenda 3 e 9, e os favoritos pelo público levaram para casa R$2 milhões. No entanto, em 2017, a emissora abaixou o valor do prêmio mais uma vez para R$1,5 milhão, que se mantém até agora.

Já o segundo colocado leva um carro 0km. A Record ainda não anunciou se haverá mudanças nessa temporada ou se o prêmio se mantém o mesmo.

O peão que ficar em terceiro lugar não leva nenhum prêmio especial. Todos eles também podem acumular valores em dinheiro e outros ‘mimos’ ao longo da temporada de acordo com seus desempenhos nas dinâmicas. Além disso, todas as celebridades recebem um cachê no valor de R$80 mil para participarem de A Fazenda, também parcelado em três vezes.

A lista oficial dos participantes A Fazenda 14 será divulgada na próxima terça-feira, dia 6, durante o programa Hoje em Dia, e na pré-estreia comandada por Adriane Galisteu em 12 de setembro. Haverá também o paiol, no qual quatro famosos ficaram confinados e disputarão a preferência do público, que votará para que apenas um deles entre de fato no jogo.

O programa será exibido diariamente nas noites da Record TV a partir de 13 de setembro, terça-feira.

