Prêmio A Fazenda 14: quanto o vencedor leva para casa?

O prêmio A Fazenda 14 se mantém o mesmo da temporada anterior. O campeão escolhido pelo público recebe a quantia de R$1,5 milhão, além do cachê pago pela emissora e os prêmios que conseguir acumular ao longo da temporada.

Qual o prêmio A Fazenda 14?

O prêmio de A Fazenda 14 é de R$1,5 milhão. O valor pode ser pago em até três parcelas de R$500 mil, no prazo de até 90 dias depois da exibição da final do reality, conforme apurado pelo Na Telinha. Já o segundo lugar leva um carro 0km.

Além disso, o programa também realiza dinâmicas ao longo da temporada que rendem valores em dinheiro e outros prêmios. No ano passado, houve até o sorteio de um automóvel nos primeiros dias do programa, vencido por Fernanda Medrado.

As vinte celebridades escolhidas também recebem um cachê de R$80 mil para participarem da atração. O valor é pago em três vezes, de setembro a dezembro, enquanto o reality estiver no ar, e não há distinção de valores entre os famosos.

O valor do prêmio do reality rural mudou ao longo das últimas treze temporadas. Na primeira e na segunda edição do programa, os peões favoritos do público levaram para casa R$1 milhão. Entre A Fazenda 3 e A Fazenda 9, os vencedores embolsaram R$2 milhões, o maior prêmio do programa até agora.

Em 2017, a emissora abaixou novamente o prêmio recebido pelo campeão que voltou para R$1,5 milhão, valor que se mantém em A Fazenda 14.

A 14ª temporada de A Fazenda 2022 começa no dia 13 de setembro, terça-feira, na Record, sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu. A lista oficial de participantes deve ser divulgada nos próximos dias, mas alguns nomes já circulam na web incluindo Deolane Bezerra, Felipe Prior, Deborah Albuquerque, Pétala Barreiros e Thomaz Costa são alguns dos nomes citados.

O reality segue sendo transmitido diariamente na Record e na plataforma Playplus, onde os fãs podem acompanhar o pay-per-view.