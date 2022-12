Prêmio para o segundo lugar de A Fazenda 2022 é bom? Veja o que o 2º colocado leva

Final irá premiar vencedor com dinheiro e vice-campeão com presente.

Muito se fala no cobiçado valor de R$ 1,5 milhão que o vencedor da temporada irá levar ao sair do confinamento de Itapecerica da Serra. Mas e o prêmio para o segundo lugar? O vice-campeão do reality show não sai de mãos abanando e também leva um presente para casa.

Qual é o prêmio para o segundo lugar na Fazenda 2022?

O prêmio para o segundo lugar de A Fazenda é um carro 0km. A marca e valor do veículo que vai ser do vice-campeão da temporada de 2022 ainda não foi revelado pela emissora de Edir Macedo. Geralmente, o carro não está nos estúdios do reality durante a grande final, então o público não consegue dar uma olhadinha no modelo.

Além do carro 0km, não há prêmio em dinheiro, mas o participante sai do reality show com o cachê que recebeu por participar, os prêmios que acumulou ao longo da temporada e dinheiro que recebeu por atividades patrocinadas da edição.

Apenas participantes expulsos ou que desistiram não podem levar embora o cachê e prêmios acumulados, além de ainda precisar pagar uma multa.

Enquanto há prêmio para o segundo lugar, o terceiro colocado não tem a mesma sorte. Quem fica em terceiro não recebe nenhum prêmio especial na grande final da temporada. O participante coroado campeão é único com uma bolada no bolso, ele leva R$ 1,5 milhão e meio para casa.

Quem ficou em primeiro e em segundo nos outros anos da Fazenda

A Fazenda 1: Dado Dolabella (campeão) Danni Carlos (2º lugar)

A Fazenda 2: Karina Bacchi (campeã) André Segatti (2º lugar)

A Fazenda 3: Daniel Bueno (campeão) Sergio Abreu (2º lugar)

A Fazenda 4: Joana Machado (campeã)Monique Evans (2º lugar)

A Fazenda 5: Viviane Araújo (campeã) Felipe Folgosi (2º lugar)

A Fazenda 6: Bárbara Evans (campeã)Denise Rocha (2º lugar)

A Fazenda 7: DH Silveira (campeão) Babi Rossi (2º lugar)

A Fazenda 8: Douglas Sampaio (campeão)Ana Paula Minerato (2º lugar)

A Fazenda 9: Flávia Viana (campeã) Marcos Harter (2º lugar)

A Fazenda 10: Rafael Ilha (campeão) João Zoli (2º lugar)

A Fazenda 11: Lucas Viana (campeão) Hari Almeida (2º lugar)

A Fazenda 12:Jojo Toddynho (campeã) Biel (2º lugar)

A Fazenda 13: Rico Melquiades (campeão) Bil Araújo (2º lugar)

Quem vai ganhar A Fazenda e quem vai ficar em segundo lugar?

De acordo com o andamento das parciais extraoficiais até agora, Barbara Borges deve ser a grande campeã e Bia Miranda deve ser coroada com o prêmio para o segundo lugar. Iran tem se mostrado fraco na votação e não apresenta perigo para as peoas.

Na enquete do DCI, que soma até o momento mais de 1 milhão e 470 mil votos, Babi lidera com 54,1% da preferência popular. Ela é seguida por Bia, que tem 41% do favoritismo. Já Iran assume a lanterna com apenas 4,8% dos votos.

No UOL o mesmo acontece, por lá Babi lidera com folga e soma 66,49% dos mais de 10 mil votos contabilizados. Já Bia tem 28,36% e é apontada como vice-campeã. Iran assume a terceira colocação com 5,15% dos votos.

Quando é a final da Fazenda 2022?

A final de A Fazenda 2022 é nesta quinta-feira, 15 de novembro, a partir das 22h30 na Record TV. A programação oficial do canal informa que o reality show ficará no ar até 00h15. O anúncio das colocações dos peões será feito próxima ao desfecho da grande final, após a votação estar encerrada.

É esperado que todos os participantes da temporada retornem para prestigiar os finalistas, com exceção de Shayan e Tiago, que foram expulsos, e Deolane e Pétala, que desistiram do reality show na primeira semana do mês de dezembro.

