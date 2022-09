Quando será a primeira votação da roça de A Fazenda 2022?

A primeira formação de roça de A Fazenda 2022 será nesta terça-feira, 20 de setembro. Quatro peões serão indicados à berlinda, mas um deles terá a oportunidade de escapar na quarta-feira.

Como é a votação da roça de A Fazenda 2022?

A formação de roça de A Fazenda 2022 pode começar com a leitura do poder do lampião ou com a indicação do fazendeiro, dependendo da ordem da dinâmica. Nesta semana, o dono do chapéu é Lucas Santos.

Depois, é hora da votação aberta entre os peões. Cada um deve votar em um colega e justificar o voto – esse é o momento que mais costuma render treta durante o programa ao vivo. O mais votado pelos peões ocupa a segunda vaga na berlinda e puxa outro peão da baia, que dá início a dinâmica do resta um.

Nessa parte, o peão puxado da baia escolhe um colega para salvar da berlinda e assim por diante. O último participante que sobrar e não for salvo por ninguém ocupa a quarta vaga na roça.

Os quatro roceiros terão a chance de escapar da berlinda na Prova do Fazendeiro, que será realizada na quarta-feira. Os outros três seguem na votação popular e um deles é eliminado na quinta-feira.

Confira o cronograma da Fazenda completo:

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo (gravada no domingo)

Na Terça-feira: primeira formação da Roça, ao vivo, às 23h, horário de Brasília.

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro, ao vivo, às 23h, horário de Brasília.

Quinta-feira: primeira eliminação da temporada, às 23h, horário de Brasília.

Sexta-feira: o programa mostra a convivência entre os peões e o começo da transmissão da festa, ao vivo, às 22h45.

Sábado: o programa é gravado e mostra tudo o que aconteceu na noite da festa. A atração começa por volta das 22h45.

Domingo: a Fazenda vai ao ar um pouco mais tarde, às 22h10, e também mostra os últimos acontecimentos do reality.