Programação A Fazenda 2022: horários e o cronograma do realtity

A programação A Fazenda 2022 segue a mesma das demais edições do programa. A partir do próximo dia 13, às 23 horas, o público começa a acompanhar a 14ª edição do reality rural na Record, com vinte celebridades que vão ter que encarar provas, eliminações e ‘jogos da discórdia’ se quiserem ganhar o prêmio de R$1,5 milhão.

Participantes A Fazenda 2022 são divulgados; veja lista

Qual a programação A Fazenda 2022?

A programação A Fazenda 2022 segue com a prova do lampião, formação de roça, prova do fazendeiro, eliminação, festa e puxada da baia. Neste ano ainda haverá o paiol, no qual quatro famosos ficam confinado, mas apenas um deles vai entrar de fato no jogo. Quem vai escolher será o público através de votação no R7.

Segunda-feira, prova do lampião

A semana começa com a exibição da prova do lampião. A disputa costuma ser gravada no domingo e exibida para os telespectadores apenas na segunda-feira. Geralmente, o resultado costuma ser adiantado pelos internautas que assistem ao pay-per-view.

A produção promove uma dinâmica que pode envolver agilidade ou habilidade para decidir quem será o dono do lampião. O objeto dá dois poderes especiais para o vencedor, que serão utilizados durante a formação da roça. O dono do lampião deve dar um poder para outro colega e escolher outro para manter para si.

Dependendo de qual for o poder, é possível mudar a dinâmica da formação da roça e livrar alguns participantes da votação popular – ou enviá-los direto para a berlinda.

Os perdedores da disputa vão direto para a baia, quartinho desconfortável localizado do lado de fora da sede. Eles devem dormir e usar o banheiro somente do local até o início da próxima semana.

Terça-feira, formação de roça – Programação A Fazenda 2022

Dia de fogo no feno! Na terça-feira, os peões se reúnem na área externa da sede para formar a roça. A dinâmica começa com a indicação do fazendeiro da semana, que manda um rival para a votação popular.

Em seguida, começa a votação. Cada um dos peões vota abertamente em um outro colega e justifica sua escolha – esse momento costuma render muitas tretas ao vivo. O mais votado pela sede ocupa a segunda vaga na roça e tem direito a ‘puxar’ um integrante da baia para a berlinda.

A definição do quarto roceiro acontece através da dinâmica do resta um. O peão que foi puxado da baia começa salvando um colega de berlinda, que deve salvar outro amigo e assim por diante. O último que sobrar ocupa a quarta vaga na votação popular.

Lista A Fazenda 2022: 20 nomes que podem surgir no reality

Quarta-feira, prova do fazendeiro

Na quarta-feira, os quatro peões roceiros têm a chance de escapar da berlinda ao participarem da prova do fazendeiro – apenas os indicados à roça participam da disputa pelo chapéu.

A competição pode envolver habilidade, agilidade e inteligência, e ser composta em mais de uma etapa. O peão que vencer a prova escapa da roça e se torna o novo todo poderoso da semana. Será ele quem vai dividir as tarefas e indicará um rival para a roça da próxima semana.

Neste ano, o dono do chapéu terá mais uma regalia. Será o rancho do fazendeiro, um cantinho VIP onde o líder poderá dormir e convidar seus amigos para organizar estratégias e conchavos.

Quinta-feira, eliminação – Programação A Fazenda 2022

O dia mais temido pelos peões é a quinta-feira, eliminação. A votação em A Fazenda ocorre de forma diferente: quem sai é o menos votado pelo público. A audiência deve votar em quem deve permanecer no programa e não sair.

O resultado só é anunciado no final do programa ao vivo. Os demais peões só descobrem quem escapou da roça quando os dois mais votados pelo público retornam para a sede. Esse também é dia que o reality exibe os quadros de humor.

Sexta-feira, festa – Programação A Fazenda 2022

Na sexta-feira, o público assiste os principais acontecimentos após a eliminação e assiste o começo da festa ao vivo. O programa costuma ser mais curto.

Sábado e domingo

No sábado e domingo, os programas não costumam ser ao vivo e também são mais curtos. É exibida uma edição dos principais momentos da convivência dos peões – também pode ocorrer a gravação de algum ‘jogo da discórdia’ para provocar fogo no feno entre os participantes.

Quem vai participar de A Fazenda 2022?

A Record já liberou seis nomes dos participantes deste ano. Os demais serão divulgados em 12 de setembro, segunda-feira, durante a pré-estreia comandada por Adriane Galisteu.

Moranguinho: Ellen Cardoso, também conhecida como Moranguinho, tem 41 anos, é dançarina e influenciadora digital. É casada com o cantor Naldo.

Ruivinha de Marte: Anny Bergatin, 24 anos de idade, é influenciadora digital e soma mais de 17 milhões de seguidores no TikTok.

Iran Malfitano: 40 anos, é ator, conhecido por ter atuado em novelas da Globo e da Record.

Deolane Bezerra: 34 anos, é advogada, influenciadora digital e empresária. Um dos nomes mais aguardados dessa temporada.

Thomaz Costa: 22 anos, ator conhecido por ter atuado em Carrossel (2012). Também é influenciador digital.

Deborah Albuquerque: 37 anos, foi assistente de palco do Legendários e Musa do Paulistão em 2011. Foi vice-campeã do Power Couple Brasil 5.