Programação A Fazenda 2022 oficial : 1ª formação de roça e eliminação

A programação A Fazenda 2022 começa a seguir o ritmo normal do programa a partir desta segunda semana. Com o elenco completo na sede, os peões participam da primeira formação de roça e da primeira eliminação. Uma das 21 celebridades dirá adeus ao prêmio de R$1,5 milhão nesta quinta.

Qual a programação A Fazenda 2022?

A programação A Fazenda 2022 conta com Prova de Fogo, formação de roça e Prova do Fazendeiro, que resultam na eliminação de um peão na quinta. A semana termina com uma festa para todos os peões se divertirem.

Segunda-feira: Prova de Fogo. A dinâmica é gravada no domingo, mas vai ao ar apenas na segunda-feira. Os peões que vão participar da disputa são escolhidos através de um sorteio.

Os poderes do lampião podem mudar a formação da roça, dependendo do que estiver escrito no pergaminho. A Prova de Fogo também define quem vai para a baia, já que os perdedores da disputa são os peões que devem cumprir o castigo.

Terça-feira: dia de formação de roça. A berlinda começa com a indicação do fazendeiro, seguida da votação aberta entre os peões, puxada da baia e dinâmica do resta um. Há ainda a leitura dos poderes do lampião, que podem mudar bastante os rumos da roça.

Quarta-feira: dia de Prova do Fazendeiro. Os quatro roceiros participam a disputa e quem vencer a competição se torna o novo líder da semana. Depois da finalização da prova, a votação no R7 é aberta para o público.

Quinta-feira: eliminação. O peão que receber o menor número de votos para ficar deixa o programa. Logo após o fim do programa ao vivo, o eliminado da semana participa da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie no Playplus.

Sexta-feira: dia de festa em A Fazenda 14. O público acompanha apenas um primeiro flash ao vivo do evento.

Sábado: exibição dos melhores momentos da festa.

Domingo: convivência entre os peões.

Para que serve o lampião na fazenda?

A Prova de Fogo, ou prova do lampião como é chamada, é uma das mais importantes de A Fazenda. Isso porque os poderes da chama podem mudar completamente a formação de roça.

Dentro da lampião há dois poderes, a Chama Vermelha e a Chama Amerela. Quem escolhe qual vai ser o poder da vermelha é o público, através de uma votação no R7. Já a amarela é surpresa e só será revelada na hora da formação da roça.

O vencedor da Prova de Fogo lê os poderes somente para si e escolhe com qual ele quer ficar. Ele também deve escolher outro peão para receber a segunda chama.

O dono do poder não pode, sob qualquer hipótese, dar qualquer dica sobre o que está escrito no pergaminho antes de receber a autorização da apresentadora Adriane Galisteu para ler em voz alta. Caso quebre a regra, pode haver uma punição.

Que dia abre a votação no R7?

A votação da roça só abre na quarta-feira, após a Prova do Fazendeiro. O público escolhe quais dos peões merece permanecer no jogo através do R7.

Os votos começam a ser contabilizados no final do programa de quarta-feira e segue até a quinta, quando a apresentadora Adriane Galisteu encerrar a votação ao vivo.

O resultada roça costuma ser anunciado somente no final do programa. A apresentadora costuma dispensar um dos três roceiros primeiro, que volta para sede e toca o sino localizado na porta, indicando seu retorno. Com apenas dois peões no deck de eliminação, a loira anuncia o nome de quem teve o menor número de votos.