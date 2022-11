Prova do fazendeiro: como foi Deolane voltando para sede após ganhar

Mais uma disputa pelo chapéu aconteceu em A Fazenda 2022 e, nesta quarta-feira (16), Deolane foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro. A peoa derrotou Ruivinha e André na dinâmica ao vivo. Os dois se juntam a Bia Miranda na 9ª roça.

Deolane é a nova fazendeira

Após uma disputa que exigiu boa memória dos peões, Deolane levou a melhor e ganhou a Prova do Fazendeiro. Além de ganhar o maior posto da casa na semana, a peoa escapou da roça. Essa é a primeira vez que ela assume a posição de maior autoridade no programa, marcando sua estreia no cargo. A advogada somou o dobro de pontos de André, segundo colocado.

Após ganhar a prova, Deolane não conteve a emoção. A nova fazendeira chegou na sede tocando o sino e foi recebida com muito entusiamo pela amigas Pérola, Morango e Bia.

A peoa foi mandada para a roça pelo voto de Bárbara, sua maior rival no jogo. Não houve troca de chapéus entre elas.

Enquanto as integrantes do Grupo A celebravam a conquista da liderança, os integrantes do grupo B receberam com tristeza a notícia de que Ruivinha está na roça. A votação R7 da Fazenda já está aberta.

Votação + Enquete A Fazenda 2022

Escolha o seu favorito e clique no nome do peão para votar na enquete de A Fazenda 2022 do R7.