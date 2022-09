Qual a briga entre Moranguinho e Mc Créu de A Fazenda 14?

Dois peões de A Fazenda 14 já se conhecem há muito tempo. Moranguinho, que está no elenco principal do reality show, e Créu, que concorre à vaga do paiol, trabalharam juntos na época em que o famoso estourou com a “Dança do Créu”, mas a relação entre eles terminou em briga.

Treta entre Moranguinho e Mc Créu chegou em A Fazenda 14

A treta envolvendo Moranguinho e Mc Créu é bem antiga. Os dois não se falam há mais de dez anos, mas o assunto voltou à tona quando ambos foram selecionados para participar de A Fazenda 14.

No dia da estreia do programa, os peões do paiol participaram de uma dinâmica das “redes sociais”, na qual deveriam avaliar os participantes da sede. Sem saber que eles estavam ouvindo tudo, o funkeiro deu o emoji de “silenciar” para a dançarina e citou o desentendimento entre os dois.

“Conheço ela muito bem. Tem uns 10 anos que a gente não se fala. Muita coisa pode ter mudado nesse tempo. Ela é uma pessoa que tem falha de caráter grave, passa por cima de qualquer coisa pelos seus objetivos”, disse o cantor.

Ao ouvir os ataques de Créu, Moranguinho também deu a sua versão da história. Ela negou a versão contada por ele e disse que outras dançarinas que fizeram parte do grupo na época também tiveram problemas com o cantor. A dançarina também disse que a voz de “Dança do Créu” tentou registrar seu nome artístico, mas não conseguiu pois ela já tinha feito isso.

“Tenho um monte de podre dele. Se eu solto isso lá fora, quero ver como ele vai ficar”, disse a esposa de Naldo. “A gente teve uma discussão em um hotel em São Paulo. Ele disse: ‘Sai [do grupo], porque o seu nome sem mim não é nada’. E eu sou mau-caráter? Mau-caráter é ele. Por que ele não executou o contrato que tinha comigo?”

A dançarina também acusou o cantor de tentar sabotar sua carreira enquanto ele ainda era seu empresário e a proibia de aceitar outros trabalhos. Créu colocou um aditivo no contrato dos dois, que não permitia que Moranguinho participasse de qualquer coisa sem ele. Caso ela quebrasse a regra, teria que pagar ao cantor uma multa de R$1,5 mil. “Eu fiquei nove meses com ele aí quebrou, e não teve mais sucesso. Ele está jogando a culpa de tudo ter acabado em cima de mim, mas não foi”, concluiu Ellen.

Do paiol, Créu acompanhou o desabafo da ex-companheira de grupo e a chamou de mentirosa. “Que mentira, maluco! Ela é muito cara de pau! Vou falar na sua lata. Você tem zero caráter”, se exaltou. Segundo o funkeiro, a dançarina surfou na onda de seu sucesso e começou a receber propostas. “Se ela era nossa artista, teria que dar uma porcentagem da grana [para empresa]. Aí o que ela fez? Do nada, decidiu sair. Conversou com a minha mulher, disse que não dava mais. Até falou que eu tinha casos com outras pessoas. Botou o terror!”, disse.

