Qual o poder da Prova de Fogo A Fazenda 2022? Votação está aberta

Qual o poder da Prova de Fogo A Fazenda 2022 será decidido pelo público. A votação, que já está aberta no portal R7, permite que a audiência escolha como o vencedor da disputa pelo lampião interfira na primeira formação de roça, que acontece na terça-feira.

O público pode optar entre duas opções para a Chama Vermelha. A primeira dá ao vencedor da Prova de Fogo o direito de anular os votos de até três peões. Eles deverão votar de novo, escolhendo novos alvos, exceto o dono desse poder. Já a segunda opção anula o voto do dono do poder.

Quem vencer a Prova de Fogo terá em mãos a Chama Vermelha e a Chama Amarela, cujos poderes ainda não foram revelados. O peão terá que escolher um dos pergaminhos para entregar para outro colega e guardar o outro para si.

A Prova de Fogo será realizada neste domingo, mas só é exibida para o público durante o programa de segunda-feira. Geralmente, o resultado costuma ser antecipado na web pelos fãs que acompanham o pay-per-view. Não são todos os peões que participam – é realizado um sorteio para decidir quem vai competir. Além disso, os perdedores vão direto para a baia.

Os poderes da chama só são abertos durante a formação de roça, na terça-feira. O dono do lampião deve ler os pergaminhos somente para ele mesmo e escolher outro peão para receber um dos poderes. Em nenhuma hipótese ele pode dar qualquer dica sob o que está escrito nas chamas, podendo ser penalizado caso quebre a regra, como já aconteceu anteriormente em A Fazenda.

Os quatro roceiros serão escolhidos por meio da indicação do fazendeiro, voto aberto da sede, puxada da baia e dinâmica do resta um. No entanto, os poderes do lampião podem mudar a dinâmica do jogo.

Como votar na enquete da Prova de Fogo?

O público já pode votar em qual deve ser o poder da Chama Vermelha. Para participar, basta acessar o site oficial de A Fazenda no R7 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14) e entrar na enquete ‘Qual deve ser o poder vermelho do Lampião?’.

Depois, escolha entre as duas opções disponíveis. Clique em como você deseja que o dono do lampião interfira no jogo e clique em ‘votar’. O voto será computado em poucos segundos – o público pode participar quantas vezes desejar.

