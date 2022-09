Qual o poder do lampião da semana em A Fazenda 2022 (25/9)

Qual o poder do lampião da semana? Chama amarela é escolha da produção e chama vermelha é do público - Foto: Reprodução/Record

O dia da segunda prova de fogo de A Fazenda 2022 chegou (25) e o público quer saber qual o poder do lampião da semana. A produção disponibilizou duas opções para a chama vermelha e os fãs da atração decidem qual afetará o jogo na próxima formação de roça, na terça-feira (27).

Qual o poder do lampião da semana – Chama vermelha é escolha do público

A chama vermelha é escolhida pelo público em uma votação no site oficial do reality show, o R7. Na enquete desta semana, foram disponibilizadas duas opções:

A – Troque um peão da baia por um da sede

B – Repasse todos os votos que um peão recebeu para outro. Você pode repassar seus próprios votos, se quiser

A votação foi iniciada neste fim de semana e será encerrada ainda hoje, domingo (25), pouco antes da prova de fogo ser realizada no confinamento do reality show. Geralmente, Adriane Galisteu entra ao vivo no Playplus antes de iniciar a disputa pelo lampião e informa o público sobre a alternativa que venceu.

Depois, é realizado o sorteio que vai definir quem participa da disputa. Após vestirem os macacões do programa, eles seguem até a área de provas. A prova de fogo não costuma ser exibida ao vivo pelo público no Playplus e só é transmitida – já editada – no dia seguinte, ou seja, no programa de segunda-feira.

Quem ganha qual o poder do lampião da semana escapa da baia e no dia da formação de roça, tem grandes poderes em mãos. O vencedor – ou vencedora – escolhe se vai ficar com a chama vermelha ou amarela e dá a que restou para um colega de confinamento.

A chama amarela é escolhida exclusivamente pela produção de A Fazenda 2022 e não é revelada antes da formação de roça. O vencedor do lampião lê ambas as chamas no começo da votação, mas só revela ao público no momento em que ganha o aval da apresentadora Adriana Galisteu.

Como votar

Para escolher qual o poder do lampião da semana na chama vermelha, é necessário votar no site oficial da Record, o R7. Porém, não há nenhuma regra que exija cadastro, pagamento ou qualquer empecilho que dificulte a vida do fã do reality.

Para isso, vá no site do reality show e em seguida clique em “enquetes” na “aba Novidades”.

Você também pode ir direto para esta página com o link https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14/enquetes

Clique na enquete que define qual o poder do lampião da semana, selecione a opção que achar melhor e confirme o voto. Pronto!

Quais foram os poderes da semana passada?

Na semana passada, a primeira prova de fogo da temporada foi vencida pelo ator Iran Malfitano. O mineiro derrotou Shayan na disputa e se deu bem na formação de roça da semana.

Ele escolheu ficar com a chama amarela e por isso pôde iniciar a dinâmica do “resta um”. Assim, o ator não correu o risco de sobrar e se livrou da roça. Quem não foi salvo por ninguém foi Shayan, que acabou na berlinda – o iraniano acabou dando sorte e venceu a prova do fazendeiro, escapando da votação popular.

A chama vermelha, escolhida pelo público, Iran deu para André Marinho. O ex-integrante do grupo Broz pôde anular os votos de três colegas durante a formação de roça. Ele então cancelou o voto de Kerline em Tiago Ramos, o de Bruno Tálamo em Thomaz Costa e o de Deborah Albuquerque em Deolane. Os três tiveram que votar novamente.

Veja como foi a prova:

