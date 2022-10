Qual o poder do lampião de A Fazenda 2022? Público escolhe

Qual o poder do lampião de A Fazenda 2022 foi escolhido pelo público através da votação do R7. Na terça-feira, o vencedor da Prova de Fogo escolherá um pergaminho para si e deverá passar o outro para um colega ou rival. Os poderes das chamas vermelha e amarela podem alterar o resultado da roça.

Qual o poder do lampião de A Fazenda 2022 desta semana?

Nesta semana, o público poderá escolher entre duas opções para a Chama Vermelha. A primeira é trocar um peão da baia por um da sede. Sendo assim, quem estiver com esse poder em mãos poderá trocar uma das opções de voto durante a formação da roça. Isso porque os participantes que estão na baia não podem ser escolhidos durante a votação aberta, pois um deles será puxado para a roça pelo peão que tiver mais votos dos colegas.

Já a segunda opção é trocar o roceiro vetado da Prova do Fazendeiro por outro roceiro. Quem estiver com esse poder poderá anular a decisão do peão que sobrar no resta um e escolher outra pessoa para ficar de fora da disputa pelo chapéu.

A votação para a escolha da Chama Vermelha acontece entre sexta e domingo no portal do R7. Para participar, basta acessar o link da página oficial de A Fazenda e escolher qual deve ser o poder vermelho. Não é necessário fazer cadastro.

A Prova de Fogo é gravada no domingo, mas exibida para o público somente na segunda-feira. Não são todos os peões que participam – os jogadores são escolhidos através de um sorteio.

Apenas os sorteados vão para o fazendão, local onde acontecem as provas do reality show. Geralmente, os perdedores vão para a baia ou escolhem outras pessoas da sede para acompanhá-los no castigo. Os assinantes do pay-per-view acompanham a disputa e a decisão da baia ao vivo pela plataforma de streaming. Já o público que não for assinante precisa aguardar até a segunda-feira para assistir os melhores momentos da competição.

Quem vencer a Prova de Fogo se torna o dono das chamas Vermelha e Amarela. O poder da primeira é escolhido pelo público através da votação no R7; já a segunda é escolhida pela produção do programa.

O dono da chama deve escolher um pergaminho para ficar para si e outro para passar para outro colega. Em hipótese alguma eles devem dar dicas ou trocar qualquer informação sobre o que está escrito no pergaminho antes do comando de Adriane Galisteu. O descumprimento da regra pode acarretar em punições ou cancelamento do poder, como já aconteceu em anos anteriores.

A ordem da leitura dos poderes também depende dos comandos do pergaminho e como a formação da roça irá se desenrolar.

Como funciona a baia da fazenda 2022?

A Prova de Fogo também define quem são os moradores da baia da semana. Quem perder ou vai direto para o quartinho ou escolhe outros peões para acompanhá-lo.

A baia é um quarto do lado de fora da sede, localizado no curral dos animais. Os peões dormem praticamente junto com o Colorado, um dos cavalos do reality show.

São quatro pessoas que ficam na baia. Dois deles dormem no chão, enquanto os outros dois ficam em uma beliche. Durante todo o tempo, eles devem usar os pijamas designados pela produção e não podem usar a água da sede. Eles podem apenas entrar na mansão para fazer as necessidades fisiológicas.

Toda a higiene pessoal deve ser feita na pia e na ducha do lado de fora. Eles também devem suar somente a água do poço, e quem descumprir a regra pode causar uma punição para a casa toda.

Outra mudança é na alimentação. Os peões podem fazer as refeições na sede, mas não pode levar alimentos para a baia. Lá, eles só tem acesso a água, biscoito de polvilho e rapadura.

Quem estiver na baia não pode ser votado na roça pelos peões, já que o escolhido na votação aberta tem o direito de puxar alguém do quartinho para a berlinda.