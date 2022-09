Deolane Bezerra é uma das participantes de A Fazenda 2022 e o temperamento forte da famosa tem levado o público a fazer uma pergunta astrológica: qual o signo da Deolane, a doutora. A advogada nasceu em 7 de junho de 1988 e é geminiana.

Os traços de Gêmeos são mais variados do que os de outros signos astrológicos. Enquanto a maioria dos signos tem uma característica muito proeminente (por exemplo, os capricornianos são notoriamente ambiciosos), os geminianos, os nascidos entre 21 de maio e 21 de junho, podem ser sociáveis, falantes e caprichosos, mas também podem ser indecisos ou intrometidos.

Alguns geminianos adoram ser o centro das atenções; outros adoram fofocar. Eles são seres tipicamente apaixonados, mas descontraídos, que estão sempre dispostos a uma aventura ou conversa intelectual.

Se conhece um geminiano, apenas uma coisa é certa: você nunca ficará entediado.

Signo da Deolane é Gêmeos

Nascida no dia 7 de junho, Deolane Bezerra de A Fazenda 2022 é do signo de gêmeos. De acordo com a astrologia, nativos desse signo são tidos como curiosos e ótimos pioneiros, usando sua energia para liderar projetos criativos inovadores. Um pensador destemido, Gêmeos está sempre disposto a tentar algo novo. Mas depois que eles compartilharam sua visão progressiva com o mundo, é melhor deixar esses gêmeos voltarem à ideação: esses signos de ar hiperativos têm curtos períodos de atenção e ficam mais satisfeitos quando podem se mover com fluidez de uma ideia para outra.

Tanto Gêmeos quanto Virgem são governados por Mercúrio, o planeta mensageiro da comunicação. Apesar de compartilhar um regente planetário, esses dois signos são opostos em suas abordagens: Gêmeos expressa emoções externamente, enquanto Virgem processa internamente. Gêmeos tem tudo a ver com saída, então esses gêmeos adoram conversar e muitas vezes falam com as mãos (que é a parte do corpo associada a Gêmeos). A comunicação é primordial para eles, e eles exigem fluxos fluentes de transmissão.

Eles adoram enviar mensagens de texto e twittar quase tanto quanto adoram falar na vida real. Na verdade, o ato de expressão é muitas vezes ainda mais importante para o loquaz Gêmeos do que o que realmente está sendo dito – e eles devem se lembrar de ser atenciosos com suas palavras.

Outra qualidade incrível de Gêmeos, no entanto, é que esses camaleões naturais podem se recuperar rapidamente até mesmo dos momentos mais vergonhosos de pé na boca. Gêmeos se move rápido demais para se importar com erros embaraçosos: eles simplesmente seguem em frente.

Signos dos participantes A Fazenda 2022

Tiago Ramos – Sagitário

Ingrid Ohara – Sagitário

André Marinho – Sagitário

Tati Zaqui – Aquário

Ruivinha de Marte – Aquário

Barbara Borges – Aquário

Pétala Barreiros – Capricórnio

Lucas Santos – Capricórnio

Deborah Albuquerque – Capricórnio

Thomaz Costa – Gêmeos

Deolane Bezerra – Gêmeos

Rosiane Pinheiro – Câncer

Ellen Cardoso – Câncer

Kerline Cardoso – Touro

Vini Büttel – Virgem

Iran Malfitano – Libra

