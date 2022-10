Quando acaba A Fazenda 2022? o que sabemos da grande final

A nova edição de A Fazenda 2022 começou em setembro e estreou com a previsão de ficar três meses no ar. Ao todo, 21 peões foram convidados, mas como houvera m2 expulsões, de Shay e Tiago, o cronograma pode mudar. Veja o que sabemos sobre a data da final da temporada.

Que dia termina a A Fazenda 2022 na Record TV?

Para quem se pergunta quando acaba A Fazenda 2022, a previsão atual é que a grande final do reality show seja realizada em dezembro. A Record TV ainda não confirma datas, mas é esperado que o desfecho da temporada ocorra por volta da segunda ou no máximo a terceira semana do mês, como nas edições passadas.

Em 2021, o reality show acabou no dia 16 de dezembro e entregou o prêmio para Rico Melquiades. O ex-BBB Arcrebiano ficou em segundo lugar. Em 2020, a data da final foi parecida e o prêmio foi entregue no dia 17 de dezembro para Jojo Todynho. O vice-campeão da edição foi o cantor Biel.

Já em 2019, o último episódio do programa foi ao ar um pouquinho antes, no dia 12 de dezembro. O prêmio foi do modelo Lucas Viana e a ex-BBB Hariany Almeida ficou em segundo lugar.

Por isso, já é certo que em dezembro é quando acaba A Fazenda 2022, só resta agora saber o dia exato. Como duas expulsões aconteceram na temporada - o que pode afetar o cronograma do programa - existe a possibilidade de que esta temporada termine mais cedo que as outras, como por exemplo, na primeira semana do mês. A Record TV ainda não divulgou seus planos para a reta final do reality show.

Quais são os prêmios?

Quando acaba A Fazenda, o prêmio para o grande vencedor da edição é de R$ 1,5 milhão. Esse valor não inclui o cachê e pagamentos que os peões recebem quando participam de atividades patrocinadas do programa ao longo da edição. Por isso, o campeão sempre sai com um dinheirinho um pouco maior no bolso.

Nas edições mais recentes, o segundo lugar levou um carro okm. Já o terceiro lugar não saiu com nenhum prêmio em mãos. Por enquanto, a emissora não anunciou mudança para a temporada de 2022, por isso, os prêmios devem continuar os mesmos.

Participantes de A Fazenda 2022

A temporada começou com 20 participantes no total, 10 homens e 10 mulheres. No entanto, logo na primeira semana da edição, o elenco ganhou um reforço: Bia Miranda. A neta de Gretchen venceu o Paiol e foi a escolhida pelo público para integrar o quadro de peões da temporada.

Quem continua no jogo

André Marinho, 43 anos (RJ) - Cantor

Anny Bergatin, a Ruivinha de Marte, 26 anos (AM) - Influenciadora digital e TikToker

Alex Gallete, 33 anos (SP) - Ator e apresentador

Bárbara Borges, 43 anos (RJ) - Atriz e ex-paquita

Deborah Albuquerque, 37 anos (SP) - Apresentadora, atriz e vice-campeã Power Couple 2021

Deolane Bezerra, 34 anos (PE) - Advogada e influenciadora digital

Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, 41 anos (SP) - Dançarina e influenciadora digital

Iran Malfitano, 40 anos (MG) - Ator

Kerline Cardoso, 30 anos (CE) - Digital influencer e ex-BBB 21

Lucas Santos, 22 anos (SP) - Ator

Pelé Milflows, 23 anos (RJ) - Rapper

Pétala Barreiros, 23 anos (SP) - Influencer e empresária

Vini Buttel, 31 anos (RJ) - Digital influencer e ex-De Férias com o ex

Quem foi eliminado de A Fazenda 2022

1 - O repórter e colunista Bruno Tálamo de 33 anos foi eliminado na primeira berlinda da temporada. Ele recebeu 15,69% dos votos e perdeu para Tiago Ramos (57,08%) e Deborah Albuquerque (27,23%).

2 - A apresentadora, youtuber e influenciadora digital Ingrid Ohara de 25 anos foi eliminada na segunda roça da edição e por isso não chega até o dia quando acaba A Fazenda 2022. A famosa recebeu 29,01% dos votos e perdeu para Deborah Albuquerque (32,30%) e Rosiane Pinheiro (38,69%).

3 - A dançarina e repórter Rosiane Pinheiro de 48 anos foi eliminada na terceira roça da temporada. Ela recebeu 21,28% dos votos perdeu para Tiago Ramos (27,27%) e Deborah Albuquerque (51,45%).

4 - A funkeira Tati Zaqui de 28 anos foi a quarta eliminada. Ela recebeu 27,70% dos votos e brigou pela permanência ao lado de Bárbara Borges (28,97%) e Vini Buttel (43,33%).

5 - O ator Thomaz Costa de 22 anos foi eliminado no quinto programa da temporada. O famosa já estava cansado do reality e havia expressado sua vontade de sair. Ele recebeu apenas 17,31% dos votos e perdeu para Shayan (36,72%) e Deolane (45,97%).

Expulsos

Shayan Haghbin e Tiago Ramos não permanecerão no confinamento do reality até o dia quando acaba A Fazenda 2022 porque foram expulsos do programa. A dupla se envolveu em uma confusão após a decisão da quinta roça que se tornou física. Teve empurrão, cotovelada, cuspe e mais. Por isso, a produção do programa agiu e retirou os dois do reality show.

Shayan ficou insatisfeito com a decisão e disse que estava se defendendo de Tiago, que foi para cima dele durante a briga. Veja como foi:

