Quando é a prova do fazendeiro: Tiago, Rosi e Alex vão se enfrentar hoje (5/10)

Três participantes vão competir pelo chapéu de chefão da semana e apenas um vai escapar da roça direto para o posto mais alto do programa. Quando é a prova do fazendeiro? A briga entre os peões será no próximo programa ao vivo do reality show rural, na quarta-feira (5). Quem vencer, ganha poder, imunidade, regalias e ainda pode enviar um peão para a próxima berlinda da edição.

Nova disputa – Quando é a prova do fazendeiro em A Fazenda 2022?

Quarta-feira, 5 de outubro, é quando é a prova do fazendeiro desta semana de A Fazenda 2022. A disputa será entre Tiago, Rosi e Alex. Quem vencer, assume o chapéu. Os demais, vão parar na roça e contam com a ajuda do público para se salvarem.

Deborah também está na berlinda desta semana, mas fica de fora da quarta prova do fazendeiro da temporada, pois foi vetado na noite de formação de roça, terça-feira (4). Por isso, a peoa já está na berlinda e não tem como escapar da votação popular.

As provas de A Fazenda podem ter variados tipos e podem exigir força, agilidade, memória, entre outros elementos. A produção do programa não costuma revelar ao público as regras da dinâmica muito antes da disputa ao vivo. Todas elas são realizadas na área de provas do reality show em Itapecerica da Serra e não são assistindo pelos demais peões.

Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.

Deveres e regalias

A primeira missão de um fazendeiro costuma ser a divisão de tarefas da semana. Nas manhãs de quinta-feira, todos seguem até a área externa antes do trato dos animais. O fazendeiro então delega quem ficará com cada uma das tarefas, como cuidar da vaca, cuidar do cavalo, das plantas, da área das aves, do lixo, etc.

Também é tarefa do fazendeiro ajudar os peões em suas tarefas diárias. Caso alguém não consiga realizar algo ou precise de ajuda, só quem pode ajudar são os peões da baia e o próprio fazendeiro. Por isso, quem é fazendeiro costuma trabalhar bastante.

Mas nem só de trabalho se vive o fazendeiro. O vencedor de quando é a prova do fazendeiro tem direito a ir para o Rancho do Fazendeiro com alguns colegas. Por lá, eles aproveitam um espaço vip com comes e bebes, privacidade e conforto.

Além disso, o fazendeiro tem dois grandes poderes: o primeiro é que ele fica imune na votação da casa durante a formação de roça da semana. Segundo, ele indica alguém para o banquinho de roceiro.

Quem já foi fazendeiro?

Três participantes já ocuparam o cargo de fazendeiro nesta temporada: Lucas Santos, Shayan e Vini Buttel. Até agora, só homens ganharam o chapéu e Vini é o atual chefão. Ele passará o bastão para o vencedor entre os roceiros desta semana.

Lucas Santos foi o primeiro a vencer a disputa. Ele conquistou o chapéu sem precisar passar pela roça, pois como foi a primeira semana do programa, a formação de berlinda ainda não havia acontecido. Foi realizada uma dinâmica que definiu quem participaria da disputa e Lucas competiu ao lado de Pelé Milfrows, contra Alex e Shay e Pétala e Tiago.

O ator venceu e ficou com o cargo. Seu parceiro de prova, Pelé, ficou com imunidade. Na 1ª roça, Lucas indicou Deborah Albuquerque para a berlinda. A ruiva não venceu a prova do fazendeiro, mas foi salva pelo público na votação popular.

Shayan Haghbin foi o segundo fazendeiro da temporada. Ele caiu na berlinda porque sobrou na dinâmica do Resta Um, mas teve sorte e venceu a disputa pelo chapéu contra Bruno Tálamo e Deborah Albuquerque. Em sua indicação para a roça, ele optou por mandar o ex-De Férias com o Ex Vini Buttel, que acabou voltando fazendeiro.

Vini Buttel se tornou o terceiro fazendeiro da temporada. Após ser indicado por Shayan, ele competiu contra Rosiane Pinheiro e Ingrid Ohara. Na disputa, era necessário percorrer um caminho sem cair nas casas que quebravam. Ele sofreu uma queda, mas depois usou o caminho que havia sido percorrido por Ingrid e conseguiu vencer.

A estratégia do peão de utilizar o caminho de Ingrid enfureceu a apresentadora da MTV, que mais tarde jogou esterco nas roupas de Vini e causou uma confusão na casa.

