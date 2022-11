Quando e como será a roça falsa em A Fazenda 2022?

A próxima semana de A Fazenda 2022 será agitada. O reality show contará com uma roça falsa que promete movimentar o jogo. A dinâmica foi confirmada pelo programa na quarta-feira (23) e os detalhes ainda estão guardados a sete chaves pela produção. A aguardada final da competição está cada vez mais próxima.

11ª berlinda de A Fazenda 2022 será roça falsa

A décima primeira berlinda do programa da Record será uma roça falsa, ou seja, ninguém sairá do programa na próxima semana. No entanto, a formação de roça, a prova do fazendeiro e a eliminação serão realizadas assim como nas semanas anteriores, com todos as dinâmicas a que tem direito, para que os peões não desconfiem de nada.

Sempre que uma berlinda de mentira é realizada, ninguém no confinamento fica a par, apenas o público sabe. Sendo assim, na próxima terça-feira (29), os peões irão votar do mesmo jeito, haverá indicação da fazendeira Bia Miranda, puxada da baia, Resta Um, etc. As únicas possíveis mudanças na formação virão dos poderes do lampião desta semana, que ainda não foram revelados.

Os detalhes da eliminação não foram divulgados pelo Record TV até agora. A apresentadora Adriane Galisteu comentou ao vivo na quarta-feira (23) que tudo será contado no "momento certo" e "muitas surpresas" estão reservadas para a roça falsa.

A eliminação de mentira ocorrerá na quinta-feira, 1 de dezembro, mês em que termina o programa. O prêmio do vencedor da berlinda ainda não foi revelado, pode ser imunidade, observar os peões por câmeras, vantagem no jogo, dinheiro, entre outras opções.

Por enquanto permanecem no jogo Bia Miranda, que é a atual fazendeira, Bárbara Borges, Kerline Cardoso e Moranguinho, que estão na roça desta semana - então uma delas saíra nesta quinta-feira (24) - além de Iran Malfitano, Pelé Milflows, André Marinho, Pétala Barreiros e Deolane Bezerra.

A atual temporada do reality show da Record TV já contou com várias perdas. Em um mesmo dia, Shayan e Tiago Ramos foram expulsos por conta de uma confusão que resultou em confronto físico. Além disso, a edição teve uma roça diferente, que eliminou dois participantes de uma vez: Alex Gallete e Deborah Albuquerque.

Além deles, mais peões foram eliminados: Bruno Tálamo, Ingrid Ohara, Lucas Santos, Rosiane Pinheiro, Ruivinha de Marte, Tati Zaqui, Thomaz Costa e Vini Buttel.

Já teve roça falsa em A Fazenda antes?

Em 2013, na sexta edição do programa, Bárbara Evans foi presenteada pelo público com imunidade. A famosa foi para a roça falsa da edição ao lado de Denise Rocha e Yani de Simone.

Ninguém foi eliminada e Bárbara saiu da disputa com vantagem. Ela recebeu 50% dos votos do público e por isso retornou ao jogo com imunidade para a próxima semana de competição.

Quando termina A Fazenda 2022?

A Fazenda 2022 vai terminar no dia 15 de dezembro, a terceira quinta-feira do último mês do ano. A programação da emissora ainda não foi divulgada, mas a final deve ser exibida após a reprise da novela Amor sem Igual, na faixa das 22h30, faixa em que o programa tem sido transmitido por enquanto.

O prêmio de R$ 1,5 milhão irá para quem for mais votado pelo público na última roça da temporada. O campeão será divulgado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu, após o encerramento da enquete oficial do programa.

O segundo colocado da votação levará para casa um carro 0km para chamar de seu. O terceiro colocado não costuma receber prêmio no reality show rural.

Até agora, treze famosos foram coroados campeões do programa:

1ª edição: Dado Dolabella

2ª edição: Karina Bacchi

3ª edição: Daniel Bueno

4ª edição: Joana Machado

5ª edição: Viviane Araújo

6ª edição: Bárbara Evans

7ª edição: DH Silveira

8ª edição: Douglas Sampaio

9ª edição: Flávia Viana

10ª edição: Rafael Ilha

11ª edição: Lucas Viana

12ª edição: Jojo Toddynho

13ª edição: Rico Melquiades

