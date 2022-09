Quando estreia A Fazenda 2022: horário, participantes e como assistir

13 de setembro é quando estreia A Fazenda 2022. A nova temporada do reality rural comandada por Adriane Galisteu terá vinte celebridades competindo pelo prêmio de R$1,5 milhão a partir da próxima terça-feira. O programa vai ao ar diariamente na Record e promete muito ‘fogo no feno’ neste ano.

Quando estreia A Fazenda 2022 na Record?

Quando estreia A Fazenda 2022? O programa entra no ar em 13 de setembro, terça-feira, às 23h, horário de Brasília, na Record. O programa vai ao ar de domingo a domingo na emissora.

Essa será a 14ª edição do reality rural e premiará o campeão com R$1,5 milhão. Neste ano, serão vinte celebridades convidadas pela produção e mais o vencedor ou vencedora do paiol que será escolhido (a) pelo público. Nesta segunda, a emissora promove um ‘esquenta’ para apresentar todos os peões.

Os primeiros dias do reality show costumam mostrar as apresentações dos peões e as primeiras interações entre eles na sede. Também costumam ocorrer algumas dinâmicas para causar as primeiras intrigas da edição já que na segunda semana, eles terão que votar entre si na formação de roça. O cronograma de A Fazenda 14 costuma começar alguns dias depois da estreia com a Prova de Fogo, formação de roça, Prova do Fazendeiro, eliminação e festas.

Depois da estreia de A Fazenda 2022 na televisão, a emissora libera o sinal do pay-per-view para os assinantes do PlayPlus. Além da edição diária na TV, é possível acompanhar o programa durante 24 horas por dia. Para isso, é necessário assinar o plano pago da plataforma de streaming com custo de R$15,90 por mês.

A emissora já divulgou oito nomes que estão no elenco do programa e o primeiro convidado do paiol. Os demais participantes serão anunciados durante a pré-estreia ao vivo nesta segunda-feira, comandada por Adriane Galisteu.

Entre os primeiros confirmados no elenco de A Fazenda, está a advogada Deolane Bezerra, os atores Thomaz Costa e Iran Malfitano, a ex-Power Couple Deborah Albuquerque, a influenciadora digital Ruivinha de Marte, a dançarina Moranguinho, a ex-BBB Kerline Cardoso e o modelo Tiago Ramos. Já no paiol está a modelo Bia Miranda, que terá que conquistar os votos do público para entrar no programa.

Como funciona o paiol A Fazenda?

A dinâmica retorna nesta temporada. Realizada pela primeira vez no ano passado, quatro celebridades ficam confinadas no paiol, do lado de fora da sede, mas apenas um deles vai entrar de fato no jogo. Quem vai escolher o famoso que merece uma vaga em A Fazenda 14 será o público, através de uma votação no R7.

Depois que o resultado for anunciado por Adriane Galisteu e a dinâmica chegar ao fim, o paiol será transformado no Rancho do Fazendeiro. O espaço será um quarto VIP para o dono do chapéu, que terá mordomias durante o seu reinado. Ele também poderá convidar seus colegas para aproveitar o espaço, fazer estratégias e, claro, fofocar.

Essa será a primeira vez que A Fazenda 14 terá um ‘quarto do líder’. Nas demais edições, o dono do chapéu continuava morando no dormitório junto com os demais peões.

Onde eu posso assistir A Fazenda?

A Fazenda 2022 será exibida diariamente nas noites da Record, incluindo o domingo. Mas a TV não é única maneira de acompanhar os peões.

O sinal da emissora é liberado gratuitamente pelo Playplus. Para acessar, entre na plataforma pelo navegador do celular ou smartphone (https://www.playplus.com/) ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play. Na página inicial, clique em ‘faça um teste grátis’. Opte pela opção: Play Gratuito. O plano dá acesso ao sinal da Record, além da programação local de cada praça e trechos de conteúdos da emissora.

Agora, faça o cadastro e insira os dados requisitados. Quando o programa estiver em exibição, clique em ‘no ar’ no canto superior para assistir A Fazenda 2022 ao vivo.

Quem quiser optar por assistir ao pay-per-view pode adquirir o plano pago fazendo o mesmo processo, mas optando por ‘Plano Playplus R$15,90’.

https://www.youtube.com/watch?v=K_cqGMczvIA