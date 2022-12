Quando termina a roça falsa de A Fazenda 2022? O retorno de Babi

A aguardada roça falsa de A Fazenda 2022 ganhou sua resolução e Barbara Borges foi coroada a grande campeã da disputa. Na sede, os peões ainda não sabem de nada, mas em breve serão surpreendidos pelo retorno da atriz. É bom ficar de olho no cronograma do reality para conferir quando termina a roça falsa e não perder nada do retorno de Babi.

Quando termina a roça falsa da Fazenda na Record?

A dinâmica da roça falsa irá terminar no sábado, 3 de dezembro, dia em que Babi retorna para a sede da Fazenda 2022. Até lá, a atriz permanecerá escondida no Rancho do reality show e não deve fazer barulho, sair do espaço ou ter qualquer atitude que faça com que os demais descubram sobre a dinâmica fake.

Os detalhes do retorno da peoa e horário ainda não foram revelados pela TV Record e devem ser divulgados ao público no programa desta sexta-feira (2). O DCI entrou em contato com a assessoria da emissora para conferir essas informações, mas não obteve resposta.

Antes do dia quando termina a roça falsa, Babi receberá duas visitas no Rancho da Fazenda. Nesta sexta-feira (2), a peoa irá escolher os participantes que vão aparecer em seu "esconderijo" e descobrirão sobre a roça falsa.

Após informar Babi sobre sua vitória, na noite de ontem (1), a apresentadora Adriane Galisteu explicou que ela pode escolher qualquer competidor, com exceção do fazendeiro. Esta semana, Pelé Milflows é quem está com o chapéu de chefão do confinamento.

No entanto, a apresentadora ainda não compartilhou alguns detalhes importantes e perigosos com Babi. Os dois peões que a visitarem no Rancho não poderão contar nada aos colegas. Caso descumpram a regra, esses dois escolhidos e Babi vão parar em uma roça relâmpago.

O programa não informou quando será a eliminação, caso essa roça relâmpago seja necessária. O programa já está em reta final e em breve começarão as roças especiais. Nesta terça-feira (6), será formada a última roça "normal" da temporada, com eliminação na quinta (8). Depois disso, o programa dará uma acelerada no cronograma.

Veja como foi a reação de Babi ao descobrir que ganhou a roça falsa:

Babi vai levar quem para o Rancho?

Por enquanto, Babi tem pensado em levar seus amigos e aliados Iran Malfitano e André Marinho para lhe fazer companhia no Rancho. A peoa sabe que não poder convidar seu outro aliado, Pelé, por ser o fazendeiro da semana, e por isso já citou os nomes dos demais colegas.

Ao ver pelas câmeras Iran usar um de seus óleos antes de ir dormir, a atriz comentou: "dorme bem. Amanhã a gente vai se encontrar, amanhã a gente vai se abraçar muito e comemorar. Vamos comemorar amigo".

Babi vendo Iran usando seu óleo. "Amanhã a gente vai se encontrar" pic.twitter.com/HuCmco7CQw — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) December 2, 2022

Os peões ficarão lá durante algumas horas, poderão conversar e também assistir alguns momentos das câmeras do confinamento. Eles retornarão para a sede no final da tarde desta sexta-feira.

É bom lembrar que Babi ainda não sabe sobre a possibilidade da roça relâmpago em caso de um dos peões falarem demais na sede, o que pode interferir em sua estratégia de quem levar para o Rancho.

Pelo andamento das roças passadas, por conta da divisão clara da casa entre grupo A e B, sempre que mais de um integrante do mesmo time pisa na roça, um deles é eliminado. Como a votação da Record é para ficar, é mais difícil para as torcidas manterem dois dos seus na roça, por conta da divisão de votos. Enquanto isso, o time adversário foca seus votos em apenas um peão, o que facilita a permanência.

