Quanto é a multa por desistir da Fazenda 2022? Saiba o valor

Basta uma confusão ou uma bebedeira na festa para que algum peão pense em deixar o reality. Mas não é tão fácil assim, já que ao lembrar quanto é a multa por desistir da Fazenda 2022 pode fazer com que os jogadores repensem a decisão.

Quanto é a multa por desistir da Fazenda 2022 na Record?

O valor de R$ 70 mil é quanto é a multa por desistir da Fazenda 2022, conforme publicado pelo Notícias da TV, em 2020. Quem bater o sino e pedir para ir embora do programa da Record terá que não só pagar o valor, mas abrir mão de todos os outros benefícios.

O desistente precisa devolver o cachê, os valores lucrados com ações de merchan durante o programa e todos os prêmios conquistados ao longo da temporada, sendo em itens materiais ou dinheiro.

Nesta edição, já houve um peão que cogitou desistir do programa logo nos primeiros dias. Foi Tiago Ramos, que brigou com Thomaz Costa depois da primeira festa da temporada. O modelo se irritou com o ator após ele pedir para que as cervejas não fossem levadas para a sede para evitar punições e levou a “bronca” dada pelo ex-namorado de Larissa Manoela como algo pessoal.

Depois da confusão generalizada, o ex da mãe de Neymar chorou e pediu para deixar o reality show. Ele até chegou a a falar com a produção da emissora, mas não seguiu em frente com a ideia. Tiago voltou atrás em sua decisão e segue no jogo.

No ano passado, Fernanda Medrado desistiu de fato da atração. A cantora publicou um vídeo no Instagram após sua saída explicando que estava o psicológico abalado e por isso, se entregou à pressão feita pelos outros participantes, ainda mais quando seus filhos foram citados dentro do confinamento.

Ao longo da história de A Fazenda, outros participantes optaram por pagar a multa. A primeira foi Bárbara Kobolt, que deixou o programa após uma discussão com Dado Dolabella e por sentir medo dos animais.

Em 2012, foi a vez de uma das participantes mais icônicas do reality, Gretchen, ir embora antes da roça. A cantora tocou o sino após confessar para a amiga Viviane Araújo que estava com muitas saudades dos filhos. Apesar da desistência, a passagem da rainha do rebolado por Itapecerica da Serra é muito lembrada até hoje e rendeu muitos gifs nas redes sociais.

Por fim, Tiago Servo desistiu de A Fazenda 8 sob a justificativa de que já tinha aprendido tudo o que podia dentro do programa e que queria voltar para os palcos.