Quantos anos tem a Deolane? Saiba qual a idade da ‘Doutora’

Deolane Bezerra é um dos nomes mais comentados de A Fazenda 14 e vem causando dentro do reality. Por somar milhões de fãs que a acompanham nas redes sociais, a advogada desperta curiosidade sobre sua fortuna, vida pessoal e quantos anos tem a Deolane, principalmente depois de ter sido chamada de “velha” por Kerline durante uma discussão.

Veja a idade da Doutora.

Quantos anos tem a Deolane de A Fazenda 2022?

Deolane tem 34 anos de idade. A influenciadora nasceu em 1º de novembro de 1988, na cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco.

Durante uma briga em A Fazenda 2022, Kerline Cardoso chamou a advogada de “velha”. Na ocasião, a ex-BBB questionava a influenciadora sobre ela não ter ajudado Tiago Ramos enquanto o rapaz pensava em desistir do programa. Durante a briga, a cearnse gritou: “Manipuladora velha do cara***”.

Já a ex BBB tem 31 anos.

Do lado de fora da casa, Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, saiu em defesa da irmã em sua página no Instagram. “Vem insinuar que minha irmã e velha? Desmerecer uma mulher por sua idade logo vc que veio falar de empatia amor ao próximo o discurso não bate… Oh meu amor chorando, arrumada, desarrumada e até melada de merda minha irmã e muito mais linda em tudo comparada a vc… procedimentos só ajudam quem dá pra ser ajudado!”, esceveu.

Deolane também não deixou barato. Em conversa com Ingrid Ohara, a advogada criticou a ex-BBB mais uma vez. “A Kerline veio falar que eu tenho 40 e poucos anos. Eu tenho 34 anos, a Kerline tem 31 e é mais acabada que eu, e eu não falei. Ô meu amor, ela quer me chamar de idosa e eu tenho que ter calma?”, disse.

“Tenho 34 anos, a Kerline tem 31. Ela é mais acabada do que eu e eu não falei. Quer me chamar de idosa?” (Deolane) #AFazenda pic.twitter.com/cggmSSJmq0 — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 17, 2022



+ Fotos dos participantes da Fazenda 2022: conheça TODOS os peões

Quem é Deolane Bezerra?

Antes de se tornar influenciadora, Deolane já trabalhava como advogada criminalista. Ela é sócia de um escritório na capital paulista, Bezerra Advogados e Associados, onde também trabalham suas irmãs, Dayanne e Daniele. Bem-sucedida, a doutora deixou claro que sempre teve mais dinheiro que o ex-noivo, Mc Kevin, e que nunca precisou usufruir de nada do rapaz, ao contrário do que algumas pessoas diziam. “Eu sempre tive mais dinheiro que o Kevin, sempre. Ele nunca precisou do meu dinheiro para viver e eu nunca precisei do dinheiro dele”, declarou ao jornalista Roberto Cabrini.

Kevin e Deolane ficaram juntos por 1 ano e meio, até a morte do cantor no ano passado causada por uma queda acidental da varanda do 5º andar, em um hotel no Rio de Janeiro. Antes do funkeiro, a advogada teve outros dois relacionamentos, um com o pai de seu filho Caíque e outro com o pai de sua filha caçula.

A doutora já chamava atenção nas redes sociais por levar uma vida de ostentação nas redes sociais, mas foi após a morte de Kevin que ela ficou famoso. Deolane hoje é seguida por mais de 15 milhões de pessoas que a acompanham diariamente no Instagram, onde posta sua vida profissional, rotina e, principalmente, compras de luxo. Ela até lançou seu próprio bordão “exxxquece, a mãe tá estourada” em referência ao sucesso repentino.

Além de advogada criminalista, Deolane investe em outras áreas. Como influenciadora digital, faz publicidade para dezenas de marcas que compram espaço em seu Instagram, que tem um alto engajamento.

No final do ano passado, a loira deu seu primeiro passo no mundo da música. Ela lançou a faixa “Meu Menino” em homenagem a Mc Kevin e “Quem Paga Sou Eu” ao lado das irmãs.

Deolane também lançou sua própria festa, o Baile da Doutora, que teve ingressos esgotados por onde passou. A loira atacou de DJ, e até virou meme nas redes sociais ao tentar fazer um remix de “Bipolar”, e soltou a voz no palco, contando com convidados especiais.

Neste ano, dias antes de ser confinada em A Fazenda, a advogada lançou sua própria linha de produtos de beleza, a Deo Beauty. De acordo com informações do colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, os dois primeiros itens colocados à venda, ácido hialurônico e máscaras faciais, esgotaram em menos de 24 horas, vendendo 6 mil unidades de cada um.