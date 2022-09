Que dia é a eliminação da Fazenda 2022? 1ª peão sai hoje

Quinta-feira é que dia é a eliminação da Fazenda 2022. Nesta noite, um dois três roceiros vai deixar a competição por R$1,5 milhão durante o programa ao vivo. Deborah Albuquerque, Tiago Ramos e Bruno Tálamo são os jogadores que encaram a votação popular nesta noite.

Que dia é a eliminação da Fazenda 2022 na Record?

A eliminação em A Fazenda 2022 acontece às quintas-feiras. Hoje, 22, o primeiro peão vai deixar o confinamento em Itapecerica da Serra.

A quinta-feira é o dia fixo no qual as eliminações acontecem. Apenas quando o programa estiver na reta final, que é possível que os peões saiam em outros dias da semana – mas o público pode ficar tranquilo, já que a apresentadora Adriane Galisteu vai avisar quando isso acontecer.

Hoje, o público vai conhecer o nome do primeiro eliminado de A Fazenda 2022. Deborah Albuquerque, Tiago Ramos e Bruno Tálamo são os três participantes que correm o risco de dizer adeus ao prêmio milionário. A eliminação será anunciada no final do programa por Galisteu.

Ao contrário de outros realities shows do mesmo formato, os fãs devem votar em quem eles querem que permaneça no jogo. Deixa a competição aquele que tiver o menor percentual dos votos para ficar.

Na quinta-feira, o público também acontece tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas da rotina dos peões. Pela manhã, o fazendeiro deve delegar para os participantes as tarefas, desde os cuidados com os bichos até a limpeza da casa. O líder costuma usar esse momento para colocar seus desafetos nas atividades mais pesados, criando mais conflitos.

Também são exibidos VT’s dos participantes e o quadro de humor sob o comediante Carioca, que apesar das críticas que recebeu nas redes sociais no ano passado segue na programação.

Além disso, Adriane Galisteu costuma fazer algumas perguntas para os roceiros para alfinetá-los ainda mais. Apesar de estarem na sede, os demais peões conseguem ouvir tudo. Já o resultado é revelado apenas para os participantes que estão no deck – os demais famosos só descobrem quem escapou da berlinda quando eles voltam para a mansão.

Quem será o primeiro eliminado de A Fazenda 2022?

Bruno Tálamo pode ser o primeiro eliminado de A Fazenda 2022 nesta quinta-feira. Em consulta realizada às 13h50 de hoje, na enquete UOL, o jornalista é quem tem o menor percentual para ficar, com 17,62% dos votos. Apesar de ter se envolvido em algumas confusões ao longo de sua participação, o repórter não tem conseguido mobilizar o público a seu favor, ao contrário de seus oponentes.

Quem lidera a votação é Tiago Ramos. O ex da mãe de Neymar causou nos primeiros dias, mas vem conquistando a simpatia da audiência e soma 42,26% da preferência para ficar, livre de qualquer risco de ser eliminado.

Deborah Albuquerque não fica muito atrás e soma 40,12%. Desde que declarou guerra a Deolane Bezerra, a ex-Power Couple ganhou a torcida de quem é #TeamDeborah nessa treta.

O resultado da eliminação é o mesmo na enquete A Fazenda 2022 do DCI. Bruno tem poucos votos para ficar, somando apenas 20,6% da preferência do público. No entanto, Tiago Ramos não está muito atrás e soma 22,2%.

Para os leitores do portal, quem mais merece ficar na competição é Deborah Albuquerque. A ruiva está disparada na frente, com 57,20% e segue no jogo no que depender do público.

Vale lembrar que as enquetes extraoficiais são usadas apenas para fins de pesquisa a opinião da audiência e não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação.

Os votos só são contabilizados na página de A Fazenda no portal R7. Para votar, basta acessar o portal e escolher o peão que deve permanecer no jogo – não é necessário ter cadastro para participar.

VEJA TAMBÉM: Fotos dos participantes da Fazenda 2022: conheça TODOS os peões