Que horas começa A Fazenda 2022 hoje, dia de eliminação (22/9)

Primeira eliminação acontece no programa desta quinta

Nesta quinta-feira, 22, o público acompanha a primeira eliminação da atual temporada do reality. Às 23h (horário de Brasília) é que horas começa A Fazenda 2022 hoje na Record. O programa ao vivo também mostra a delegação das tarefas entre os peões e a convivência nas últimas horas.

Que horas começa A Fazenda 2022 hoje na Record?

Hoje, a Fazenda 14 começa às 23h, horário de Brasília, na Record . O programa é exibido logo após a novela Amor Sem Igual e fica no ar até às 00h25.

Hoje, a audiência acompanha o resultado da primeira roça do programa. Deborah Albuquerque, Bruno Tálamo e Tiago Ramos são os peões que disputam a preferência do público e um deles deixará o confinamento em Itapecerica da Serra.

A eliminação não acontece na sala com os outros peões, mas no deck localizado na área externa. Assim, os demais participantes só descobrem quem escapou da berlinda quando os roceiros voltam para a sede.

O programa de quinta-feira também mostra os principais acontecimentos desde a última Prova do Fazendeiro, vencida por Shayan. Rolou uma troca de farpas entre Tati Zaqui e Bia Miranda após a neta de Gretchen defender a advogada de um comentário ácido da funkeira.

A modelo também se desentendeu com o próprio fazendeiro, pois não estava conseguindo fazer a tarefa que lhe foi designada e queria que o iraniano a ajudasse.

Em meio a exibição dos VT’s, a apresentadora Adriane Galisteu conversa com os roceiros sobre suas expectativas para o resultado da roça e perspectivas de jogo. A votação costuma ser encerra ao vivo, no final do programa, quando a loira anuncia quem vai deixar o confinamento.

Além do canal aberto na televisão, o público pode acompanhar o programa pelo PlayPlus, plataforma de streaming da emissora, depois de saber que horas começa A Fazenda 14 hoje. Para ter acesso ao sinal gratuitamente, basta se cadastrar e clicar em “No Ar” para assistir a Record. Já os fãs que desejarem acompanhar o dia a dia dos peões durante 24 horas por dia, precisam optar pelo plano pago ao custo de R$15,90 por mês.

Quem tiver o plano premium também pode assistir a entrevista com o eliminado de hoje, logo após o fim do programa ao vivo. A conversa, chamada de Cabine de Descompressão, é comandada por Lucas Selfie, que pergunta ao ex-peão tudo sobre sua passagem pelo reality rural e relembra os melhores momentos.

Cronograma A Fazenda 2022

A eliminação de hoje encerra o ciclo da primeira semana de A Fazenda. Na sexta-feira, os peões curtem a segunda festa da temporada, mas o público só acompanha um rápido flash na íntegra. As tretas e os flertes do evento só são exibidos no sábado.

No domingo, o programa também é mais curto e mostra apenas a convivência entre os peões. A Prova de Fogo é gravada neste dia, mas só vai ao ar na segunda-feira. Na terça, começa mais uma rodada de formação de roça, Prova do Fazendeiro e eliminação.

Sexta-feira: festa

Sábado: exibição dos melhores momentos da festa

Domingo: convivência entre os peões

Segunda-feira: Prova de Fogo

Terça-feira: formação de roça

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro

Quinta-feira: eliminação