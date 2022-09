Que horas começa A Fazenda 14 hoje, noite da 1ª festa

Hoje tem festa no reality rural! Às 23h, horário de Brasília, é que horas começa A Fazenda 14 hoje, noite em que os peões vão encerrar a semana com muita música e diversão na sede do reality show. Também serão exibidos os principais momentos desde a chegada de Bia Miranda na mansão e as tretas que rolaram nas últimas horas.

Que horas começa A Fazenda 14 hoje na Record?

Que horas começa A Fazenda 14 hoje? O programa começa às 23h, horário de Brasília, na Record, logo após a novela Amor Sem Igual. O programa será mais curto, com apenas 15 minutos de duração.

Nesta sexta-feira, acontecerá a primeira festa da temporada. O evento será temático de Tokio, com decoração inspirada na cidade oriental, apostando no estilo urbano e street. A sede da fazenda também será decorada com muito neon para deixar o ambiente ainda mais descolado.

A primeira festa costuma ser um dos momentos mais importantes dos dias iniciais de confinamento. É no evento que as panelinhas começam a tomar forma, além de ser um dos momentos que os peões mais conversam sobre o jogo, rendendo novos conchavos e possíveis tretas.

O evento segue madrugada adentro, mas hoje o público só acompanha um flash rápido. Quem quiser acompanhar a festa ao vivo e na íntegra precisa ser assinante do pay-per-view. Os destaques dos flertas, brigas e conversas sobre jogo só serão exibidos no programa de sábado.

Com poucos minutos no ar, o reality show também deve mostrar brevemente um compilado do que aconteceu desde a chegada de Bia Miranda na sede na noite da última quinta-feira. A neta de Gretchen não teve uma recepção calorosa e já se estranhou com Ingrid Ohara após ter chamado a influenciadora digital de “desumilde” durante uma dinâmica realizada no paiol.

O programa deve exibir ainda as novas tretas que rolaram na madrugada. Kerline e Bruno Tálamo se envolveram em uma grande confusão após a ex-BBB acusar o jornalista de fazer fofocas para Deolane e seu grupo. O repórter do A Tarde a Sua chorou e pensou em desistir da competição.

Outra peoa que arrumou confusão foi Tati Zaqui, que chamou Pétala Barreiros de “sonsa”. Durante a gravação de uma dinâmica, as duas trocaram farpas e a funkeira voltou a ofender a influenciadora digital de “sem personalidade” e “sombra da Deolane”.

Vai ter show na festa A Fazenda 2022 hoje?

Nenhuma atração musical foi divulgada pela Record para a festa desta sexta-feira. Em alguns eventos, o reality show convida cantores ou grupos famosos para comandarem o som, mas não acontece sempre.

As festas de A Fazenda costumam misturar os estilos musicais, passando pelo pop, funk, eletrônica e sertanejo. Além da música, a produção também libera bebidas alcóolicas para os peões e um amplo cardápio de petiscos e outras comidas.

O espaço costuma ficar totalmente decorado e há até uma pista de dança colocada na sede para os peões se divertirem. Em algumas ocasiões, também são distribuídos adereços. Todos os participantes recebem roupas da produção para combinarem uns com os outros e com o tema da festa da noite.

A Fazenda 2022: madrugada tem sequência de brigas; entenda

Quando será a formação de roça?

A primeira formação de roça será na terça-feira, 20, durante o programa ao vivo. O fazendeiro Lucas Santos começa a dinâmica indicando um rival para a berlinda – o peão disse em conversa com outros colegas que pensa em indicar Deborah Albuquerque.

Depois, é hora da votação da aberta. Cada participante declara seu voto em outro participante e justifica o motivo – esse momento costuma render muita treta durante o programa ao vivo. Há também a puxada da baia e a dinâmica do resta um.

Um dos quatro roceiros terá a chance de se livrar da eliminação na Prova do Fazendeiro, realizada na quarta-feira. Quem vencer não só escapa da berlinda, como se torna o novo dono do chapéu.

Na quinta, é hora de dizer adeus para o primeiro eliminado de A Fazenda 14.