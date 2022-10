Que horas começa A Fazenda 2022 hoje, dia de formação de roça (25/10)

Hoje é dia de fogo no feno em A Fazenda 2022! Nesta terça-feira, 25, os peões se reúnem para formar a sexta roça da temporada. Os roceiros serão escolhidos através da indicação do fazendeiro, votação aberta, puxada da baia e resta um, como de costume. Confira que horas começa A Fazenda hoje.

Que horas começa A Fazenda hoje, terça-feira

Às 23h, horário de Brasília, é que horas começa A Fazenda hoje, dia de formação de roça. O programa vai ao ar logo após a novela Amor Sem Igual e fica no ar até 00h30.

Terça-feira é dia de muitas tretas em A Fazenda 2022. Os peões vão decidir quem deve encarar o julgamento do público na próxima quinta através da formação da roça. A dinâmica começa com a indicação do fazendeiro, que nesta semana é Lucas Santos.

O ator já decidiu quem ele vai indicar para a berlinda. Em conversa com Bia Miranda, Pétala Barreiros contou que o amigo vai mirar em Bárbara Borges. "Sabe quem que o Lucas vai colocar? A Babi", revelou a influenciadora digital.

Em seguida, será iniciada a votação aberta. Cada peão deve dizer em quem vota e justificar sua escolha - esse é o momento que mais rende tretas no programa.

O peão que tiver o maior número de votos ocupa a segunda vaga na berlinda e tem direito de puxar um peão da baia. Nesta semana, Deolane Bezerra, Bia Miranda, Pétala Barreiros e Alex Gallete cumprem o castigo.

O jogador que for puxado da baia para a roça é quem começa a dinâmica do resta um. Ele deve escolher um peão para salvar da berlinda, que escolhe outro e assim por diante. O último que sobrar ocupa a quarta vaga e veta um dos roceiros de participar da Prova do Fazendeiro.

Vale lembrar que ainda há os poderes do lampião, que estão com Kerline Cardoso nesta semana. Os pergaminhos podem alterar o resultado da roça dependendo de seus comandos.

Quando será a Prova do Fazendeiro?

A roça ainda não estará totalmente definida hoje. Três roceiros vão participar da Prova do Fazendeiro amanhã e quem vencer não só escapa da berlinda, mas se torna o novo líder da semana.

A volta do novo fazendeiro para a sede é um dos momentos mais esperados pelos peões e pelo público - isso porque pode acontecer do indicado pelo antigo líder vencer a prova, o que causa um desconforto na hora de passar o chapéu.

A votação da sexta roça só será aberta no final do programa de quarta-feira. Os três roceiros terão 30 segundos para convencerem o público de que merecem ficar em A Fazenda. O resultado será anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu na quinta-feira.

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

A Fazenda 2022 já teve cinco eliminações e duas expulsões. Na semana passada, Thiago Ramos e Shayan Haghbin deixaram o confinamento após trocarem agressões após a eliminação de Thomaz Costa. A emissora já anunciou que os peões não serão substituídos e o jogo segue com os 14 peões que estão na sede.

Entre os homens, seguem na disputa: Iran Malfitano (ator); Lucas Santos (ator); Vini Büttel (ex-De Férias com o Ex); Pelé Milflows (rapper); André Marinho (cantor) e Alex Gallete (ex-A Casa).

Já entre as mulheres, ainda estão na briga pelo prêmio de R$1,5 milhão Moranguinho (dançarina); Ruivinha de Marte (influenciadora digital); Deborah Albuquerque (ex-Power Couple); Deolane Bezerra (advogada); Kerline Cardoso (ex-BBB); Bárbara Borges (atriz); Pétala Barreiros (influenciadora digital) e Bia Miranda (neta da Gretchen).

Já foram eliminados do programa:

1ª roça - Bruno Tálamo, com 15,69% dos votos.

2ª roça - Ingrid Ohara, com 29,01% dos votos.

3ª roça - Rosiane Pinheiro, com 21,28% dos votos.

4ª roça - Tati Zaqui, com 27,70% dos votos.

5ª roça - Thomaz Costa, com 17,31% dos votos.

Expulsos: Thiago Ramos e Shayan Haghbin