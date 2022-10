Que horas começa A Fazenda 2022 hoje, dia de fazendeiro (12/10)

No programa de hoje, quarta-feira, 12 de outubro, o público vai acompanhar a quinta prova do fazendeiro da temporada. É bom ficar de olho a que horas começa A Fazenda 2022, porque o resultado da disputa vai definir quem briga pela permanência na roça desta semana. Vão competir três mulheres e um homem fica de fora.

Que horas começa A Fazenda hoje, quarta-feira – 12/10?

Às 23h00 é a que horas começa A Fazenda 2022 hoje, na Record TV, de acordo com o cronograma oficial do canal. O reality show vai começar após a reprise da novela Amor sem Igual e ficará até às 00h15 no ar.

O principal acontecimento desta quarta-feira é a quinta prova do fazendeiro desta edição. Vão competir as peoas Tati Zaqui, Bárbara Borges e Bia Miranda. Esta será a primeira prova do fazendeiro completamente feminina e também a primeira liderança de uma mulher na temporada.

Vini Buttel também caiu na roça desta semana, mas está fora da prova do fazendeiro porque foi vetado pela quarta roceira da semana, a cantora Tati Zaqui. Por isso, ele está direto na roça.

Depois da competição entre as peoas no programa de que horas começa A Fazenda hoje, o público irá descobrir quem será a chefona da semana e quem vai competir contra Vini na quarta berlinda da edição. Assim que a prova for finalizada, a apresentadora Adriane Galisteu chamará os peões para a sala e o trio de roceiros conversará por alguns segundos com o público para pedir ajuda na votação.

Programação de que horas começa A Fazenda hoje e demais dias da semana:

Quarta-feira, 12/10: 23h00 – 00h15

Quinta-feira, 13/10: 23h00 – 00h15

Sexta-feira, 14/10: 23h00 – 23h15

Sábado, 15/10: 22h45 – 23h30

Domingo, 16/10: 23h00 – 23h15

Votação da enquete oficial começa logo após prova do fazendeiro

Assim que a prova do fazendeiro estiver definida e os peões tiverem feitos seus apelos ao público, a enquete oficial de A Fazenda vai ser liberada pelo site do programa, o R7.com. Para ajudar um dos peões, é necessário colocar a mão na massa e votar. O processo é simples, rápido e não exige nenhum tipo de cadastro ou pagamento.

Para quem nunca votou, basta:

Acesse o site no endereço oficial do programa no endereço: https://www.r7.com/

Ao entrar no site, clique na aba de A Fazenda 14 no canto superior esquerdo

Clique na enquete de A Fazenda que fica no começo da página ou na aba “enquetes” em “novidades”

Clique no peão ou peoa que deseja salvar

Aperte a caixinha “sou humano” da verificação de robôs

Para finalizar, confirme o seu voto com o botão “votar”

Quem já foi foi fazendeiro em A Fazenda 14

Quatro homens foram fazendeiros até agora: Lucas Santos, Shayan, Vini Buttel e Alex Gallete.

Lucas Santos venceu a primeira disputa da temporada, que foi em dupla. O peão batalhou ao lado de Pelé Milflows e os peões levaram a melhor. No final da disputa, Lucas ficou com o cargo de fazendeiro e Pelé ficou imune durante a primeira votação da temporada. Ele indicou Deborah na formação de roça, peoa que retornou após a votação.

Depois, Shayan foi o novo peão fazendeiro. Ele estava na berlinda por ter sobrado no Resta Um durante a primeira roça da temporada e ganhou a disputa, escapando da roça. Ele indicou Vini Buttel para a roça da semana, mas o peão conseguiu vencer a nova prova do fazendeiro e escapou da disputa.

Na semana seguinte, como novo fazendeiro, Vini Buttel indicou Alex Gallete para a nova roça da temporada. Novamente, o indicado do fazendeiro conseguiu vencer a prova e foi coroado novo chefão da semana. Veja como foi a briga pelo chapéu desta semana:

Como novo chefão do confinamento, Alex Gallete devolveu a ferroada e indicou Vini para a berlinda durante seu reinado. Como Vini não tem direito a realizar a prova do fazendeiro de hoje (12), ele está na direto na roça. Para ele escapar da eliminação, só sendo um dos dois mais votados da berlinda.

Veja como foi a disputa vencida por Alex:

