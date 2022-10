Que horas começa A Fazenda hoje, dia de Prova do Fazendeiro (19/10)

Quarta-feira é dia de Prova do Fazendeiro no reality show! Shayan Haghbin, Deolane Bezerra e Lucas Santos disputam o chapéu em uma competição que envolverá conhecimentos gerais. Ao final da edição, o público conhecerá os três roceiros da semana. Confira que horas começa A Fazenda hoje na Record.

Que horas começa A Fazenda hoje, quinta-feira?

Às 23h, horário de Brasília, é que horas começa A Fazenda hoje. O programa terá 01h15 de duração e termina ás 00h15.

Hoje, Shayan Haghbin, Deolane Bezerra e Lucas Santos vão disputar o chapéu na Prova do Fazendeiro – Thomaz Costa não vai participar já que foi vetado pelo ator durante a formação de roça ontem. Um deles não só escapará da berlinda, como se tornará o novo poderoso da semana.

A prova de hoje será de conhecimentos gerais, conforme antecipado pela própria Record. Os peões vão participar de um jogo de tabuleiro que para andarem as casas, terão que responder um quiz.

As perguntas da disputa envolvem os temas ciência, matemática, artes, viagens e variedades. O jogo funcionará como um tradicional tabuleiro, que anda as casinhas quem acerta as perguntas e permanece no lugar quem erra. Haverá também a possibilidade do jogador avançar duas posições de uma vez caso aponte corretamente qual peão da sede irá errar a resposta.

Vence quem conseguir chegar ao final do tabuleiro primeiro. Após o fim da disputa, os três participantes retornam para a sede para que Bia Miranda passe o chapéu para o novo fazendeiro – esse é um dos momentos mais esperados, já que costuma causar um climão dependendo de quem vença.

Se Shayan vencer, a neta de Gretchen terá que coroar seu maior rival dentro da casa e a pessoa que ela indicou à berlinda. Se Deolane ou Lucas ganharem, o grupo B, que bate de frente com os dois peões, não vai ficar muito feliz.

No final do programa, os três roceiros terão 30 segundos para defenderem a permanência na casa. Um deles deixa o reality amanhã.

Quando abre a votação no R7?

A votação no R7 será aberta ainda hoje, logo após o fim do programa ao vivo na Record. Os internautas terão um pouco mais de 24 horas para escolherem quem merece ficar na competição. O resultado será anunciado durante a edição de quinta-feira, apresentada por Adriane Galisteu, a partir das 23h. A votação oficial acontece atrás do portal oficial de A Fazenda no R7.

Quem já venceu a Prova do Fazendeiro em A Fazenda 2022?

Ao longo da temporada, cinco participantes já se tornaram fazendeiros da semana. Relembre os peões e seus reinados:

Lucas Santos: o ator venceu a primeira Prova do Fazendeiro da temporada ao lado Pelé Milflows, que optou por ficar com a imunidade. O ex-Carrossel indicou Deborah Albuquerque para a roça, mas a ruiva seguiu no jogo.

Shayan Haghbin: o ex-Casamento às Cegas venceu a disputa contra Deborah Albuquerque e Bruno Tálamo na segunda semana. O iraniano mandou Vini Buttel para a berlinda, mas o ex-De Férias com o Ex escapou da berlinda.

Vini Buttel: o terceiro reinado foi do influenciador digital, que desbancou Rosiane Pinheiro e Ingrid Ohara na competição. Na formação de roça, ele indicou Alex Gallete, seu rival no jogo.

Alex Gallete: o desafeto de Vini venceu a quarta Prova do Fazendeiro e fez com que o jogo virasse ao seu favor. Com uma rivalidade declarada, o ex-A Casa indicou Buttel para a roça.

Bia Miranda: quem venceu a quinta Prova do Fazendeiro da temporada foi a neta de Gretchen. A jovem superou os adversários e conquistou o chapéu, mandando Shayan, seu rival, para a berlinda. Agora, o iraniano tem a chance de se tornar o líder novamente.