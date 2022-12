Que horas começa A Fazenda hoje? Edição deve mostrar polêmica

Mesmo com um domingo (4) conturbado que resultou na saída de Deolane do jogo, a produção do programa seguiu com o cronograma e realizou a última prova de fogo da edição. A disputa será exibida nesta segunda-feira (5) a noite e para não perder nada da briga pelo último lampião do poder, é bom conferir que horas começa A Fazenda hoje e qual foi o poder decidido pelo público para a chama vermelha.

Que horas começa A Fazenda hoje, segunda-feira - 05/12/22

A programação oficial da Record TV indica que A Fazenda começará em seu horário habitual hoje, segunda-feira, a partir das 22h30, logo após a reprise da novela Amor sem Igual. O reality show ficará no ar durante 1 hora e 15 minutos e será encerrado às 23h45, horário da exibição da série Chicago Fire - Heróis contra o Fogo.

O momento mais importante do episódio desta segunda-feira será a exibição da prova de fogo desta semana, a última da temporada. Por se tratar da última briga pelo lampião do poder, todos os participantes puderam competir da prova ontem (4), dia da gravação. Apenas Pelé Milflows ficou de fora, pois é o atual fazendeiro do confinamento e por isso não pode competir pelas chamas.

A disputa foi realizada em grupo. Como tiraram as bolinhas laranjas no sorteio realizado antes da disputa, André Marinho e Bia Miranda foram os líderes. Bia escolheu competir ao lado de Pétala e Moranguinho e André ficou com Babi e Iran.

A prova exigiu força e foi vencida pelo trio Babi, André e Iran. Eles tiveram que decidir quem assumiria o cargo de dono do lampião e o cantor foi o escolhido. Como não ficaram com o lampião, Babi e Iran receberam R$ 10 mil cada. Já Pétala, Bia e Morango foram parar na baia por perderem.

A disputa não foi exibida completa no Playplus no domingo, como já é padrão do reality show. O público conferiu apenas alguns trechos e como sempre viu o sorteio e o retorno dos campeões. A transmissão da briga entre os trios será exibido hoje, a partir das 22h30 na Record TV, que horas começa A Fazenda nesta segunda-feira.

Funções e poderes da 12ª roça

Pelé Milflows: fazendeiro

André Marinho: dono do lampião do poder

Pétala, Bia e Morango: na baia

Agora em maioria na casa, o grupo B já tem pensado nas estratégias da formação de roça:

Qual o poder da chama vermelha?

O poder escolhido pelo público na votação do site da Record foi a opção B. Assim, quem estiver com ela em mãos terá que escolher quem será o quarto roceiro. Ou seja, não haverá Resta Um. A escolha do peão com a chama vermelha poderá ser alguém da baia ou sede, não haverá restrições. Obviamente, o fazendeiro Pelé não poderá ser indicado, por ter imunidade.

A outra chama desta semana é escolha da produção. Por isso, a revelação ocorre apenas durante o programa ao vivo de terça-feira tanto para o público quanto os participantes. André lerá as duas no início da formação e escolherá com qual ficará, a outra dará para um colega.

Adriane Galisteu revelou ao vivo no Playplus o resultado da votação:

Poder vencedor: Você indicará o quarto roceiro de hoje, escolha entre os peões da sede ou da baia. #AFazenda | #AFazenda14 pic.twitter.com/9djvWbsu6c — Adrielle 🌸 (@adrielletuitta) December 4, 2022

Quando é a final de A Fazenda 2022?

O último dia de reality show está muito próximo, a temporada irá terminar no dia 15 de novembro. É esperado que a final de A Fazenda 2022 seja entre quatro participantes, assim como as edições de 2020 e 2021. Apenas os dois primeiros lugares costumam receber prêmios no reality show. O campeão leva R$ 1,5 milhão e o vice-campeão recebe um carro 0km.

O DCI conversou com a assessoria da emissora para saber se haverá novidades sobre os prêmios e se o terceiro e quarto lugar receberão alguma coisa, mas foi informado que tudo tem sido mantido em "segredo" agora na reta final do programa.

