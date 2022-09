Que horas começa A Fazenda hoje; horário da estreia de A Fazenda 14

Hoje é dia de estreia da nova temporada de A Fazenda! A partir desta terça-feira, 13, a Record passa a transmitir diariamente a 14ª edição da disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão, sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu. Às 23h é que horas começa A Fazenda hoje, com transmissão na emissora e Playplus.

Que horas começa A Fazenda hoje na Record?

A Fazenda 14 começa às 23h, horário de Brasília, na Record. O programa fica no ar por 1h30 minutos, sendo encerrado às 00h30. Além do canal aberto da emissora, também é possível assistir o reality pelo Playplus, plataforma de streaming da emissora – o sinal é liberado gratuitamente mediante cadastro.

Nesta terça-feira, o público vai acompanhar os primeiros momentos das vinte celebridades na sede do reality em Itapecerica da Serra. Os famosos já estão no local desde domingo, mas só foram revelados ao público ontem durante a pré-estreia.

Além disso, será mostrada convivência no paiol. O ex-jogador de futebol André Santos, a empresária Baronesa, a neta de Gretchen Bia Miranda, o funkeiro Créu e a modelo Suzi Sassaki estão confinados do lado de fora da sede e apenas o vencedor da votação popular vai garantir de fato a 21ª vaga na competição.

No episódio de hoje, o público também vai relembrar qual a dinâmica de A Fazenda 14. O cronograma deste ano segue o mesmo com Prova de Fogo, formação de roça, Prova do Fazendeiro, eliminação e festa.

A Fazenda 2022 traz algumas novidades para essa temporada. A primeira é o Rancho do Fazendeiro, que será organizado no paiol depois que a dinâmica chegar ao fim. Se trata de um quarto VIP para o fazendeiro da semana, onde ele poderá desfrutar de regalias e convidar seus colegas para curtirem com ele.

Neste ano, o reality premiará o vencedor com R$2 milhões e haverá ainda mais R$500 mil distribuídos em outras recompensas ao longo do programa.

Como assistir A Fazenda 2022?

Há duas formas de acompanhar a Fazenda 14. A primeira é a mais comum, gratuitamente, pelo canal aberto da emissora ou pelo Playplus, que libera o sinal mediante cadastro. Já os fãs mais ávidos podem optar por assinar o pay-per-view e acompanhar os peões durante 24 horas por dia.

Assistir gratuitamente ao vivo no Playplus

1 – Acesse o Payplus no navegador de seu celular ou smartphone (https://www.playplus.com/) ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play.

2 – Na página inicial, clique em ‘faça um teste grátis’. Opte pela opção: Play Gratuito. O plano dá acesso ao sinal da Record, além da programação local de cada praça e trechos de conteúdos da emissora.

3 – Crie sua conta preenchendo os dados: nome, e-mail e crie uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google.

4 – Quando for que horas começa A Fazenda hoje, clique em ‘no ar’ no canto superior para assistir o programa ao vivo.

Assistir o pay-per-view

1 – Acesse o Payplus no navegador de seu celular ou smartphone (https://www.playplus.com/) ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play.

2 – Clique em ‘Plano Playplus R$15,90’. Crie sua conta preenchendo os dados: nome, e-mail e crie uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google.

3 – Insira a forma de pagamento (cartões de crédito).

4 – Com a conta feita, basta ir na tela inicial e acessar o menu de A Fazenda quando o programa estiver no ar. A plataforma deve disponibilizar o sinal a partir do primeiro dia de reality.

Participantes A Fazenda 2022

Os 20 convidados e os cinco participantes do paiol já foram divulgados pela emissora. São eles:

Peões da sede: Deolane Bezerra (advogada); Tiago Ramos (modelo); Kerline Cardoso (ex-BBB); Iran Malfitano (ator); Moranguinho (dançarina); Deborah Albuquerque (ex-Power Couple); Ruivinha de Marte (influenciadora digital); Thomaz Costa (at0r); Bárbara Borges (atriz); Rosiane Pinheiro (ex-dançarina do Gang do Samba); Ingrid Ohara (ex-De Férias com o Ex); Shayan Haghbin (ex-Casamento às Cegas); Alex Gallete (ex-A Casa); André Marinho (ex-Br’Oz); Tati Zaqui (cantora); Vini Buttel (ex-De Férias com Ex); Pétala Barreiros (influenciadora digital); Bruno Tálamo (jornalista); Lucas Santos (ator) e Pelé Milflow (cantor).

Paiol: Bia Miranda (neta da Gretchen); Baronesa (empresária); André Santos (ex-jogador de futebol); Suzi Sassaki (modelo) e Créu (cantor).