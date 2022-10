Que horas começa a Prova de Fogo hoje e como assistir ao vivo (16/10)

A Prova de Fogo dá início a mais um ciclo de disputas e eliminação em A Fazenda 2022. A competição pelos poderes do lampião é gravada no domingo, mas só é exibida para o público no programa de segunda-feira. Somente os assinantes do pay-per-view conseguem acompanhar a decisão ao vivo. Confira que horas começa a Prova de Fogo deste domingo, 16.

Que horas começa a Prova de Fogo em A Fazenda 2022 hoje?

A Prova de Fogo não tem hora certo para começar, mas costuma acontecer no início das tardes de domingo. Quem quiser assistir precisa ficar ligado no Playplus a partir do começo do horário vespertino.

Não são todos os peões que participam da competição. Há um sorteio para definir quem terá a chance de disputar os poderes do lampião. Os jogadores que não forem contemplados ficam na sede aguardando o fim da prova.

A disputa não só determina quem vai ficar com os poderes, mas também a baia da semana. Geralmente, os perdedores da disputam vão direto para o castigo ou devem escolher outros peões para acompanhá-los durante a estadia no quartinho do lado de fora – a escolha da baia é importante já que os jogadores que estão lá não podem ser votados durante a formação da roça. Apenas um deles será puxado para a berlinda.

O vencedor da Prova de Fogo se torna o dono dos poderes do lampião. Na terça, ele deve ler os dois pergaminhos e escolher um para ficar para si e outro para passar para outro colega. Ele não pode dar nenhuma dica, em hipótese alguma, sobre o que está escrito nos pergaminhos, mediante anulação dos poderes – como já aconteceu nesta edição.

Os poderes das chamas podem alterar o resultado da roça. Quem escolhe qual será o comando da Chama Vermelha é o público em uma votação que será aberta no R7. A produção disponibiliza duas opções e a mais votada é a escolhida. Já a Chama Amarela é determinada pelo reality.

Quem não for assinante do pay-per-view poderá assistir apenas aos melhores momentos e a definição de quem está na baia no programa de segunda-feira.

Como assistir a Prova de Fogo ao vivo?

A Prova de Fogo pode ser assistida ao vivo somente por quem é assinante do plano pago do Playplus. Para assinar, primeiro é necessário acessar o site da platafoma de streaming https://www.playplus.com/ ou baixar o aplicativo em seu smartphone.

1- Depois, clique em ‘faça um teste grátis’ e em ‘‘Plano Playplus R$15,90’.

2- Faça o cadastro na plataforma preenchendo os campos de nome, e-mail e criação de uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google.

3- Insira a forma de pagamento (cartões de crédito).

4- Após a conclusão do cadastro e do pagamento, vá até a página inicial e clique no menu de A Fazenda. As provas costumam ser transmitidas pelo sinal 1.

Como funciona a baia de A Fazenda 2022?

Quatro participantes ficam na baia por semana em A Fazenda 14. Se trata de um quartinho localizado fora da sede, onde ficam alguns dos animais do programa.

Os peões que estão na baia são proibidos de usarem a água e o banheiro de sede. Para fazer a higiene pessoal, eles devem usar a ducha e a torneira que ficam do lado de fora do estábulo, sem água quente. O banheiro pode ser utilizado apenas para necessidades fisiológicas. Quem quebrar a regra pode causar punições para toda a casa.

A alimentação também muda. Eles não podem levar alimentos para fora da sede e são obrigados a fazerem todas as refeições no local. Na baia, é oferecido apenas água, biscoito de polvilho e rapadura.

Os quatro baieiros também devem usar os pijamas entregues pela produção, que ajudam a identificar quem está cumprindo o castigo.