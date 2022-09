A Fazenda 2022: que horas começa live com o eliminado e assistir ao vivo

Após o fim do programa ao vivo, o peão que deixar o confinamento será entrevistado por Lucas Selfie na Cabine de Descompressão, exclusivo para assinantes do Playplus. Veja que horas começa live com o eliminado e como assistir.

Já na sexta, o participante que deixar o confinamento participa de mais um papo, que vai ao ar nas redes sociais do programa.

Quem saiu da Fazenda 2022: Bruno é eliminado; veja porcentagem

Que horas começa live com o eliminado de A Fazenda 2022?

A live com o eliminado, chamada de “A Cabine de Descompressão”, começa logo após o fim de A Fazenda 2o22 ao vivo, na madrugada dessa sexta-feira.

O bate-papo vai ao ar no PlayPlus, plataforma de streaming da emissora. O conteúdo é exclusivo para os assinantes que optaram pelo plano pago.

Para quem quer assistir à Cabine de Descompressão e outros conteúdos de A Fazenda 14, é necessário ter um plano pago.

Primeiro acesse o Payplus no navegador do celular ou smartphone ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play. Os usuários precisam optar pelo ‘Plano Playplus R$15,90’ e criar uma conta. O sistema pede alguns dados como nome, e-mail e uma senha para entrar no portal. É possível optar por usar os logins do Facebook e Google.

Em seguida, faça o pagamento utilizando cartões de crédito. Feito o pagamento, basta ir na tela inicial e acessar o menu de A Fazenda e clicar no sinal que estiver transmitindo a Cabine de Descompressão quando a entrevista estiver no ar.

Já na sexta-feira, às 21h (horário de Brasília), Selfie também comanda a Live com Eliminado, transmitida gratuitamente no portal R7.com, no PlayPlus e nas redes sociais do reality. O ex-peão conversa mais uma vez com o apresentador sobre sua trajetória no programa.

Como assistir a Live com o Eliminado:

1- Acesse o portal de A Fazenda no R7 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14) e localize a Live do Eliminado quando a atração estiver no ar ou;

2- Baixe o aplicativo do PlayPlus no smarpthone ou acesse a plataforma de streaming no navegador (https://www.playplus.com/). Feito o cadastro, localize “A Fazenda 14” e a live do Eliminado quando ela estiver no ar ou;

3- Acompanhe pelas redes sociais de A Fazenda no Instagram ou YouTube.

Quem apresenta a live com o eliminado?

Lucas Selfie é quem apresenta a live com o eliminado. O influenciador digital segue sozinho no comando do programa neste ano, após Lidi Lisboa não retornar para a atração.

Ele foi bastante elogiado após ficar à frente das entrevistas de A Fazenda 13 e Power Couple Brasil 6 que voltou a ser escalado para entrevistar os peões neste ano.

O nome verdadeiro do apresentador é Lucas Maciel. Ele ficou conhecido ao fazer parte do Pânico na Band, onde interpretava o personagem Lucas Selfie, que abordava pessoas na rua, se aproximava e fingia tirar uma selfie, mas ficava imobilizado ao lado das pessoas.

Ele também é youtuber e influenciador digital, seguido por mais de 2,3 milhões de pessoas no Instagram. Em 2020, foi um dos participantes de A Fazenda 12.