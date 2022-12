Que horas é a final da Fazenda 2022 hoje: horário da decisão do reality

A disputa entre Barbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano está finalmente no fim e na noite desta quinta-feira (15/12) o público vai descobrir quem recebeu mais votos e irá ser coroado campeão da temporada pelo público. Para não perder nada deste grande dia, é bom ficar de olho em que horas é a final da Fazenda na Record TV!

Horário da final da Fazenda 2022 hoje

A final da Fazenda 2022 de hoje vai começar às 22h30, depois da exibição da novela Amor sem Igual, de acordo com a programação oficial da Record TV. Ainda de acordo com a emissora, a final do reality show terá 1 hora e 45 minutos no ar.

A previsão é que o programa seja encerrado por volta da 00h15, horário em que o Jornal da Record - 24h começa a ser transmitido. É costume do reality show que o vencedor seja anunciado apenas nos minutos finais de programa, então será necessário esperar até o final da noite de quinta ou até o começo da madrugada de sexta para conferir o resultado da votação.

O primeiro anúncio realizado pela apresentadora Adriane Galisteu após o encerramento da enquete oficial do programa será a do terceiro colocado. Depois, será mostrado quem foi coroado campeão e vice-campeão pelo público.

Para assistir ao vivo A Fazenda 2022 é só sintonizar na Record TV de qualquer aparelho de televisão. Porém, se não tiver acesso a um, você pode utilizar a aba "no ar" do Playplus, que permite que qualquer conta gratuito confira a programação da emissora em tempo real online.

Quais são os prêmios na final da Fazenda

Assim como em outras edições, apenas os dois primeiros colocados saem com prêmio da grande final do reality show. O campeão leva a bolada de R$ 1,5 milhão, já o segundo colocado recebe um carro 0km de presente por ter chegado tão longe.

O azar do terceiro lugar é que ele sai do reality show apenas com os prêmios e cachê que acumulou no programa ao longo da temporada.

Quem vai ganhar?

De acordo com a enquete do Jornal DCI, Barbara Borges deve ser a campeã de A Fazenda 2022. A loira soma até o momento 53,9% do favoritismo na enquete que está no ar desde que os finalistas foram definidos no programa. Mais de 1 milhão e 351 mil votos foram contabilizados até agora nesta parcial.

A consulta realizada às 08h20 desta quinta-feira de final na enquete também mostrou que Bia Miranda é apontada como a vice-campeã. A jovem tem 41,3% da preferência popular. Já Iran Malfitano aparece com poucas chances e soma apenas 4,7% dos votos na lanterna da parcial.

Entre finalistas, Iran é o único que não tem 1 milhão no Instagram

Apontado como o peão que ficará com a terceira colocação desta final de A Fazenda 2022, Iran Malfitano é o único entre os finalistas que não chegou nem perto do 1 milhão de seguidores no Instagram. O perfil oficial do ator até o momento soma 293 mil seguidores. Ele começou o jogo com um pouco mais de 100 mil seguidores na rede social.

Já Bia Miranda disparou no número de seguidores ao longo da temporada. A neta de Gretchen somava cerca de 112 mil seguidores quando entrou no reality show ao vencer o Paiol da edição. Agora, ela tem 1,9 milhão de seguidores no Instagram.

Barbara Borges começou o jogo com mais de 800 mil seguidores no Instagram. A famosa agora tem 1,4 milhão de fãs na rede social.

