Que horas e que dia a Babi volta da roça falsa da Fazenda 2022?

Barbara derrotou Pétala e Deolane na roça falsa e agora está no Rancho de A Fazenda, esperando pelo grande momento em que fará seu retorno para o confinamento do reality show. E que horas a Barbara volta para a sede? A aparição da peoa será no sábado (3).

Quando a Bai volta da roça falsa para a sede?

A Record ainda não divulgou que horas a Barbara volta para a sede de A Fazenda 2022. O DCI entrou em contato com a assessoria, mas não recebeu a informação. O que está confirmado até agora é que a atriz retorna neste sábado (3) ao confinamento.

Porém, o período do dia ainda não foi revelado pela emissora. Como a festa no reality show da Record é entre a noite de sexta e madrugada de sábado, já se sabe que não será durante a comemoração que a atriz retornará.

Ela deve aparecer no confinamento ao longo do dia ou durante o programa de sábado, que geralmente é gravado e exibe os melhores momentos da festa da semana. Independente do horário escolhido pela produção, será possível conferir a volta da atriz pelas câmeras do Playplus.

Grupo A terá tombo

As integrantes do Grupo A, Deolane Bezerra, Bia Miranda, Moranguinho e Pétala Barreiros terão uma grande surpresa quando reencontrarem Barbara Borges. As peoas tem comemorado pelo confinamento o retorno de Pétala e Deolane e a saída de Babi do jogo sem ter a noção de que tudo não passa de uma roça falsa.

Após a resolução da 11ª berlinda, o quarteto partiu para a comemoração. "Obrigada Brasil, obrigada meu povo", disse Deolane. "Aconteceu", comemorou a neta de Gretchen.

Em seguida, Pétala puxou o hino A Resposta, de Thalles Roberto, e as participantes cantaram o trecho "A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer. Mas eu sei, vai ser perfeito".

"Meu Deus, que sonho", comentou Deolane. "É isso grupo A, aí fora tá em peso", gritou Bia. Assista momento:

Como será a última semana de A Fazenda 2022?

Após o retorno de Babi da roça falsa, os peões terão mais alguns dias normais no confinamento, até que a semana final do programa irá começar, o que trará dinâmicas inesperadas. De acordo com o jornalista Flavio Ricco, do R7, na quinta-feira (8), após a eliminação de alguém na 12ª roça, uma berlinda surpresa será formada.

No sábado (10), um dos peões da roça surpresa será eliminado. No domingo (11), não haverá prova de fogo. A disputa realizada será uma prova especial com todos os participantes restantes do programa. Assim, será definido como será a formação das duas últimas roças da edição.

A primeira roça especial terá sua eliminação no dia 12 de dezembro, segunda-feira. No dia seguinte, terça-feira (13), será a eliminação da segunda roça especial. Com isso, restarão 4 participantes, que serão os finalistas do reality show. A grande final será no dia 15 de dezembro, quinta-feira.

Programação

Quinta-feira (8/12): eliminação e formação de roça surpresa

Sábado (10/12) eliminação da roça surpresa

Domingo (11/12): prova que define roças especiais

Segunda-feira (12/12): eliminação da primeira roça especial

Terça-feira (13/12): eliminação da segunda roça especial

Quarta-feira (14/12): dinâmica em que todos os participantes retornam

Quinta-feira (15/12): dia da final de A Fazenda

