Que horas termina A Fazenda 2022 hoje, quinta-feira (22/09)

Em dia de eliminação, que horas termina A Fazenda 2022 costuma ser mais tarde. O anúncio do eliminado do reality show só costuma ser feito no final do programa, após o encerramento da contagem dos votos ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu.

Que horas termina A Fazenda 2022 hoje na Record?

Hoje, ás 00h25, horário de Brasília, é que horas termina A Fazenda 2022. O programa começa às 23h e fica no ar por 1h25, seguido do Jornal na Record.

A edição desta quinta-feira exibirá a primeira eliminação da temporada. Como de costume, o anúncio costuma ser feito no final do programa. Os três peões permanecem no deck, onde respondem perguntas feitas pela apresentadora Adriane Galisteu sobre o jogo. Enquanto isso, os demais jogadores ouvem tudo da sede.

A votação segue aberta até o encerramento da contagem dos votos no final do programa. Até lá, o público segue votando em Deborah Albuquerque, Tiago Ramos e Bruno Tálamo para eliminar um deles na primeira roça da temporada.

O público de A Fazenda 2022 pode acompanhar o programa também pela internet. O Playplus, plataforma de streaming, dá acesso gratuitamente ao sinal da emissora para usuários cadastrados. Já quem opta pelo plano pago tem acesso ao pay-per-view do reality durante 24 horas por dia, transmitido por nove câmeras diferentes.

Quem tem o plano premium também pode acompanhar a live do eliminado após o fim do programa ao vivo. O peão que deixar a sede em Itapecerica da Serra nesta quinta-feira será entrevistado por Lucas Selfie e responderá perguntas sobre os principais momentos de sua participação no reality show.

Às sextas, sábados e domingos o programa é bem mais curto. A Fazenda 14 fica no ar por apenas 15 minutos para mostrar um breve compilado da rotina dos peões. O programa volta a terminar no horário usual na segunda-feira.

O que tem em A Fazenda no fim de semana?

Os finais de semana são mostrados bem brevemente para o público. Com poucos minutos no ar, na sexta-feira o público acompanha somente as principais cenas dos pões após a eliminação e um primeiro flash ao vivo da festa. O evento segue noite adentro, mas apenas os assinantes do pay-per-view conseguem assistir o evento na íntegra.

O compilado dos acontecimentos mais importantes da festa são exibidos no sábado. O pós-festa é o momento que mais costuma render confusão entre os peões, como na semana passada em que os jogadores se envolveram em uma treta generalizada.

No domingo, apenas a convivência entre os famosos vai ao ar. Os peões disputam a Prova de Fogo nesse dia, mas a prova só é exibida pelo público na edição de segunda-feira. No entanto, os fãs que acompanham o pay-per-view conseguem acompanhar o sorteio para a dinâmica e saber quem é o novo dono dos poderes do lampião.

Os programas do fim de semana costumam ser previamente gravados, com exceção caso ocorra algo sério que peça um pronunciamento ao vivo da emissora através da apresentadora.

A Fazenda 14 vai ao ar diariamente às 23h, horário de Brasília, na Record e na plataforma de streaming Playplus.