Que horas termina A Fazenda 2022 hoje, terça-feira (25/10)

14 participantes seguem no reality - Foto: RecordTV/reprodução

Os peões de A Fazenda 2o22 se reúnem nessa terça-feira, 25 para a formação da 6ª roça da temporada. Então é bom se preparar porque tem fogo no feno à vista, e por isso o programa vai terminar mais tarde que o tradicional. Veja o horário de hoje e como será a votação.

Até que horas vai A Fazenda 2022 hoje?

Hoje é dia de formação de roça em A Fazenda 2022, com isso, o programa deve ser mais extenso e acabar às 00h30 (horário de Brasília). O reality começa às 23h e fica no ar por 1h30, seguido do Jornal na Record.

A edição desta terça-feira exibirá a sexta votação da temporada. Como de costume, os peões vão se reunir na varanda e seguirão o comando da apresentadora Adriane Galisteu sobre o jogo.

O público de A Fazenda 2022 pode acompanhar o programa também pela internet. O Playplus, plataforma de streaming, dá acesso gratuitamente ao sinal da emissora para usuários cadastrados. Já quem opta pelo plano pago tem acesso ao pay-per-view do reality durante 24 horas por dia, transmitido por nove câmeras diferentes.

Quem tem o plano premium também pode acompanhar a live do eliminado após o fim do programa ao vivo. O peão que deixar a sede em Itapecerica da Serra nesta quinta-feira será entrevistado por Lucas Selfie e responderá perguntas sobre os principais momentos de sua participação no reality show.

Às sextas, sábados e domingos o programa é bem mais curto. A Fazenda 14 fica no ar por apenas 15 minutos para mostrar um breve compilado da rotina dos peões. O programa volta a terminar no horário usual na segunda-feira.

