Quem continua no jogo: quem são os finalistas da Fazenda 2022

Falta pouco para um dos finalistas da Fazenda 2022 ser coroado o grande campeão da temporada! Por enquanto, restam 5 participantes no confinamento da Record TV e nos próximos dias dois deles vão se despedir da chance de brigar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão na votação popular da grande final.

Quem são os finalistas da Fazenda 2022?

Apenas 5 participantes continuam na briga por uma vaga na grande final de A Fazenda 2022: Barbara Borges, Bia Miranda, André Marinho, Iran Malfitano e Pelé Milflows. Apenas três deles estarão no aguardada final.

Barbara Borges: a peoa é apontada como uma das favoritas a levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. Ela foi a grande vencedora da roça falsa e se tornou a escolhida do público para ficar em um quarto secreto enquanto acompanhava tudo pelas câmeras do confinamento. Ela retornou alguns dias depois e causou no programa.

Bia Miranda: a neta de Gretchen é a última participante restante do grupo A. Na 12ª roça da temporada, ela competiu ao lado de sua aliada Moranguinho e Babi Borges. Com a eliminação da mulher fruta, ela ficou sozinha no jogo. A peoa já foi para uma roça, em que conseguiu se salvar, e escapou de três berlindas ao se tornar fazendeira. Ela é a participante que mais venceu disputas do fazendeiro na edição e a única mulher a conseguir mais do que duas vezes o cobiçado chapéu.

André Marinho: o peão teve sorte. Ele não era um dos grandes queridos pelo público, mas quando finalmente caiu na roça, tudo mudou. Na primeira vez que o cantor foi parar na berlinda, ele quebrou aliança com o grupo A. Por conta de suas ex-aliadas, que o consideravam leal demais aos amigos do grupo adversário, ele foi parar na disputa por permanência, o que gerou confusão. Ele acabou ganhando torcida e ao retornar da berlinda e depois se aliou ao grupo B.

Iran Malfitano: o ator é bom de prova e foi o maior vencedor de provas de fogo da temporada. Ele foi dono do lampião do poder quatro vezes ao todo e é o participante que mais venceu disputas nesta edição. Aliado desde o começo do jogo de participantes como Babi e Pelé, ele é um dos integrantes do grupo B. Ele só foi parar em uma roça e nunca se tornou fazendeiro.

Pelé Milflows: entre os finalistas da Fazenda 2022, o peão já foi fazendeiro duas vezes na temporada, já ganhou prova de fogo e nunca se testou na votação popular. O rapper conseguiu escapar da berlinda todas as vezes em que pisou por lá, até da roça falsa. Integrante do grupo B, ele é uma das alianças mais fortes da favorita Babi na casa.

Reta final do reality

A Fazenda 2022 está em reta final, pois a temporada termina na próxima quinta-feira, dia 15 de dezembro. Entre os 5 finalistas, apenas 3 vão restar no jogo até lá. Nos próximos dias, dois serão eliminados.

Essa aceleração dos últimos dias começará no domingo, dia 11 de dezembro. Será realizada uma prova especial que contará com a participação de todos os peões da temporada. Essa disputa será recheada de prêmios e definirá quem entre os Top 5 cairá em uma roça especial.

Os peões que forem parar na berlinda disputarão pela permanência em uma roça que será definida na noite de segunda-feira (12). Após essa eliminação, mais uma roça será formada, a última da temporada. A eliminação será realizada na noite de terça-feira (13).

Depois de tudo isso, os três finalistas da Fazenda 2022 estarão definidos de uma vez por todas. A festa final será realizada na quarta-feira (14) e a grande final na quinta-feira (15). O primeiro lugar leva R$ 1,5 milhão para casa e o vice-campeão sai do programa com um carro.

Cronograma

Domingo (11): prova que definirá roça especial

Segunda-feira (12): eliminação da roça especial + formação da última roça

Terça-feira (13): eliminação da última roça

Quarta-feira (14): última festa

Quinta-feira (15): final de A Fazenda 2022

