A Fazenda 2022: quem deve ser o fazendeiro? Web elege Ingrid

A segunda roça de A Fazenda 2022 foi formada na terça-feira (27), mas ela ainda não está completamente definida. Alguém entre Ingrid Ohara, Vini Buttel e Rosiane Pinheiro vai escapar da berlinda e se tornar o novo chefão da semana no confinamento. Quem deve ser o fazendeiro? O público já tem apontado seus favoritos e as apostas não param. A disputa será ao vivo no programa desta quarta-feira (28).

Como está a parcial do UOL sobre quem deve ser o fazendeiro?

Ingrid Ohara é quem deve ser o fazendeiro da semana segundo o público, de acordo com o resultado parcial da enquete do UOL. Na votação, o público está do lado da youtuber com 53,01% dos mais de 1100 votos computados até agora.

A segunda posição da enquete é de Vini Buttel, que soma por enquanto 28,94% do favoritismo. Na lanterna está Rosiane Pinheiro, que tem apenas 18,05% da torcida dos fãs de A Fazenda 2022 que votaram na parcial.

É bom lembrar que a votação do UOL não tem valor científico e é apenas uma avaliação do que o público quer ver no programa. A parcial não afeta em nada no jogo. Quem deve ser o fazendeiro desta semana de A Fazenda 2022 será definido em uma disputa ao vivo no programa da Record TV.

De acordo com a programação oficial da emissora, a partir das 23h00 de hoje, depois da reprise de Amor sem Igual, o reality show irá exibir a prova que vai definir quem se salva e leva o chapéu e quem vai para a votação popular na segunda roça da temporada.

A Record não informa com antecedência qual será o tema da prova da semana, por isso é necessário aguardar até o programa ao vivo para descobrir como será a dinâmica.

Quem já foi fazendeiro em A Fazenda 2022

Primeira prova do fazendeiro: Lucas Santos

Segunda prova do fazendeiro: Shayan Haghbin

Quem está de fora da disputa?

Deborah Albuquerque está fora da briga de quem deve ser o fazendeiro de A Fazenda 2022 nesta semana. Ela foi vetada por Rosiane Pinheiro e por isso está direto na roça. Os dois participantes que perderem a prova do fazendeiro hoje vão se juntar a vice-campeã do Power Couple 2021 na segunda berlinda da temporada, que eliminará alguém no programa de amanhã, quinta-feira (29).

Rosiane teve o poder de vetar Deborah, pois foi a quarta roceira. Ela sobrou na dinâmica do resta um e por isso ocupou o banquinho da roça. Por azar, ela havia sido salva pouco antes por Pétala, que usou a chama amarela para deixar a dançarina imune a puxada da baia. No entanto, como em seguida a famosa não foi salva no resta um, acabou na berlinda do mesmo jeito.

Ingrid, que é quem deve ser o fazendeiro segundo o desejo do público na votação do UOL, acabou na berlinda porque foi puxada da baia por Deborah, a mais votada da casa. A vetada recebeu 10 votos da casa e depois somou mais 4 quando Deolane abriu a chama vermelha e transferiu os votos de Bia Miranda para sua rival.

Vini Buttel caiu na berlinda por culpa de Shayan, o fazendeiro da semana, que o indicou direto para a segunda roça.

Quem votou em quem na roça?

André Marinho votou na roça em Deborah Albuquerque

Lucas Santos votou na roça em Deborah Albuquerque

Kerline Cardoso votou na roça em Bia Miranda

Tiago Ramos votou na roça em Deborah Albuquerque

Bárbara Borges votou na roça em Pétala Barreiros

Deborah Albuquerque votou na roça em Deolane Bezerra

Vini Buttel votou na roça em Deborah Albuquerque

Deolane Bezerra votou na roça em Deborah Albuquerque

Ruivinha de Marte votou na roça em Pétala Barreiros

Thomaz Costa votou na roça em Deborah Albuquerque

Alex Galette votou na roça em Tiago Ramos

Iran Malfitano votou na roça em Bia Miranda

Moranguinho votou na roça em Deborah Albuquerque

Rosiane Pinheiro votou na roça em Deborah Albuquerque

Bia Miranda votou na roça em Deborah Albuquerque

Pelé Milflows votou na roça em Bia Miranda

Pétala Barreiros votou na roça em Deborah Albuquerque

Tati Zaqui votou na roça em Bia Miranda

Ingrid Ohara votou na roça em Thomaz Costa

Veja como foi a disputa do resta um e o veto em Deborah:

