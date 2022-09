A Fazenda 14: quem é a mãe de Bia Miranda e o que ela é de Gretchen

Participante do Paiol de A Fazenda 14, Bia Miranda, 18 anos, é alvo de diversas polêmicas fora do reality show rural da Record TV – inclusive com a família. Mas quem é a mãe de Bia Miranda? A dançarina e influenciadora digital é filha de Jenny Miranda e faz parte da família da cantora Gretchen — Thammy, no entanto, nega que a jovem seja sua sobrinha.

A jovem disputa uma vaga em A Fazenda 14 com outros quatro famosos: o ex-jogador André Santos, a empresária e ex-Power Couple Claudia Baronesa, o cantor e produtor MC Créu, e a atriz Suzi Sassaki. Após votação do público, apenas um dos competidores entra no confinamento oficial do reality show, se torna 0 21º participante da edição e compete pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

A Fazenda votação Paiol 2022: parcial de enquete aponta quem entra

Quem é a mãe de Bia Miranda de A Fazenda 14

A influenciadora digital Bia Miranda é filha da modelo Jenny Miranda, que foi adotada por Gretchen aos 17 anos devido à relação conturbada com a sua mãe biológica. Anos atrás, a moça teve um affair com Thammy Miranda, filho biológico da rainha do rebolado. Com o fim do relacionamento, ela se aproximou da sogra, que se tornou sua “mãe de coração”.

Apesar do gesto da rainha do rebolado, a adoção de Jenny nunca foi formalizada — portanto, apesar de usar o sobrenome Miranda, a modelo não faz legalmente parte da família. Dessa forma, Bia também não é legalmente neta de Gretchen.

Nas redes sociais, o Thammy negou o parentesco com Bia ao saber que ela entraria no Paiol de A Fazenda 14. Em comentários no Instagram, ele não gostou de ter o nome da família Miranda relacionado à influenciadora digital.

Ao ver que estavam se referindo à Bia como sua sobrinha, Thammy comentou: “Ué, minhas duas sobrinhas são menores [de idade], como vão entrar em A Fazenda? Uma tem 2 anos e a outra 2 anos e meio. São as únicas que eu conheço”.

Em outra publicação, o vereador de São Paulo deu uma indireta sobre pessoas que querem fama às custas de sua família. “A gente aceita na nossa família 500 filhos da Gretchen e 500 netos. Não temos problemas com isso. Agora quem só quer ser parte da família para aparecer, aí não me desce. Não é neta, não é irmã, e nunca serão”, escreveu.

+ Conheça a história de A Fazenda, o reality da Record

Briga com Jenny Miranda

Antes de entrar em A Fazenda 2022, Bia Miranda ganhou notoriedade nas manchetes após viver um affair com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador. O romance teria causado uma briga entre a jovem e Jenny Miranda, que também queria se relacionar com o ex-atleta. Após a “ficada”, mãe e filha pararam de se falar — Bia, inclusive, entrou no reality show da Record TV sem comunicar Jenny.

“Ela [Jenny] sabia desde o começo [sobre Adriano Imperador] e brigou comigo, porque quem quis ficar com ele para ter fama e dinheiro era ela”, declarou a jovem de 18 anos durante uma conversa com o restante dos participantes do Paiol.

Na programa de pré-estreia de A Fazenda 14, durante uma sabatina com jornalistas, Bia foi questionada sobre o envolvimento com o ex-jogador de futebol. “Nas últimas semanas você ficou muito na mídia porque ficou com Adriano Imperador. Você e sua mãe inclusive brigaram por ele. Eu queria saber o seguinte: você acha que o Imperador vai torcer por você, se você entrar em A Fazenda?”, questionou a colunista Fabíola Reipert.

Bastante direta, a neta de Gretchen respondeu: “Eu acho que vai, porque ele até me mandou mensagem esses dias”.

Veja o vídeo de Bia Miranda em A Fazenda falando sobre a mãe.