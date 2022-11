Quem é o favorito da Fazenda 2022? Restam 12 participantes

Reality show ainda tem mais de um mês no ar e conta com 12 participantes na briga pelo prêmio de 1,5 milhão.

Dos 21 participantes que começaram a temporada, apenas 12 permanecem na disputa pelo prêmio de 1,5 milhão. Com previsão de acabar em dezembro, o reality show ainda tem caminho pela frente e descobrir quem é o favorito da Fazenda 2022 é importante para saber de qual lado o público está nesta fase do jogo do programa da Record.

Deborah lidera parciais do UOL e DCI e estabelece favoritismo

Esta enquete quer saber quem é o favorito da Fazenda 2022 na sua opinião nesta fase atual do jogo, mas duas parciais já apontam o nome de Deborah Albuquerque na liderança.

A votação do portal UOL, publicada na noite do dia 3 de novembro, logo após a eliminação de Lucas, mostra a ruiva na frente com 42,77% do favoritismo do público.

Ela assume o primeiro lugar dos mais de 6700 votos computados até agora, enquanto Deolane Bezerra vem atrás com 22,27%, uma larga diferença. Fechando o Top 3 está a atriz Bárbara Borges, com 15,28%.

Na parcial do DCI, o cenário é parecido. A enquete foi publicada no dia 5 de novembro e atualmente soma mais de 255 mil votos. Deborah está em primeiro com 46,9% dos votos.

Em segundo lugar está Ruivinha de Marte, com 20,9% dos votos. Em terceiro, aparece Deolane Bezerra com 16,5% do favoritismo. Bárbara está fora do Top 3 nesta parcial, mas aparece em quarto, com 3%.

Dos competidores que restam, quem é o favorito da Fazenda 2022 para ganhar?

Alex Gallete: o participante já foi para uma roça do programa, mas escapou da votação popular ao se tornar fazendeiro, por isso, ainda não mostrou força do público. Ele tinha grande rivalidade com Vini Buttel e os dois viviam se bicando, mas o modelo foi eliminado na sexta berlinda da temporada, deixando o ex-A Casa sem inimigo direto na casa.

André Marinho: o peão demorou para tomar um lado no jogo e passeou entre os dois grupos rivais do programa, o time A e time B, antes de integrar o grupo de Deolane. Ele já venceu a prova de fogo do programa e nunca pisou em uma berlinda.

Bárbara Borges: a loira já teve diversas brigas com Deolane, líder do grupo A, batendo de frente com a advogada algumas vezes ao longo do jogo. Bárbara nunca foi fazendeira, mas já pisou na berlinda de eliminação duas vezes e em ambas foi salva pelo público.

Bia Miranda: a jovem é a única mulher da casa que venceu a prova do fazendeiro nesta temporada. Além disso, apenas ela e Lucas Santos - que já foi eliminado - conseguiram vencer a prova duas vezes na edição. Bia Miranda conseguiu vaga no programa porque venceu o Paiol. Ela competiu com outros quatro famosos por uma vaga na temporada e foi a mais votada pelo público para entrar.

Deborah Albuquerque: a ruiva é vice-campeã do Power Couple 2021 e por enquanto lidera as votações do UOL e DCI sobre quem é o favorito da Fazenda 2022. Ela é uma grande rival de Deolane Bezerra, a inimizade das duas começou logo nos primeiros dias de edição, depois que uma fofoca de Moranguinho a colocou em maus lençóis com a advogada. Ela foi acusada de ameaçar expor a vida de Pétala e desde então as duas se odeiam.

Deolane Bezerra: a advogada chegou no programa como uma das grandes apostas do público, todo mundo pensava que ela seria quem é o favorito da Fazenda 2022 por ser um fenômeno nas redes sociais. A loira já foi para a roça e voltou e ainda não conquistou o chapéu de fazendeira, mas já venceu uma prova de fogo. Ela é a grande líder do time A.

Moranguinho: integrante do time A, Moranguinho ainda não pisou em nenhuma berlinda da temporada. Ela foi a responsável pela confusão entre Deborah e Deolane que deu início as rivalidades logo no começo do programa, pois contou detalhes de uma conversa que teve com a ruiva em que Pétala foi citada.

Iran Malfitano: o ator já venceu a prova de fogo mais de uma vez no programa e também voltou de uma roça do programa. Ele é um dos integrantes do time B.

Kerline Cardoso: uma das líderes do time B, a ex-BBB 21 ainda não pisou em nenhuma das berlindas do programa. Ela não foi fazendeiro até então, mas já venceu uma prova de fogo. Durante o reality, ela se relacionou com Shayan, que foi expulso.

Pelé Milflows: o rapper já foi fazendeiro e também venceu prova de fogo. Do time B, ele já mostrou que é bom de prova e arranjou algumas tretas no programa.

Pétala Barreiros: a influenciadora digital é uma das protegidas de Deolane Bezerra e já pisou em uma berlinda do programa. Ela foi salva pelo público e continua no jogo. Nas provas, ela já saiu vitoriosa da prova de fogo.

Ruivinha de Marte: a jovem já foi alvo de votos do grupo A, mas ainda não caiu em nenhuma berlinda da temporada. Ela se desentendeu com Deolane no começo do jogo e desde então também é uma das rivais do time adversário.

