Quem é o mais odiado da Fazenda 2022: Alex lidera ranking UOL

Dezessete participantes ainda permanecem na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e o título de campeão. Com tanto jogo pela frente, reviravoltas são esperadas no reality show, mas o público já tem seu lado. Entre as torcidas, Alex Gallete aparece como quem é o mais odiado da Fazenda 2022. O peão tem um percentual de rejeição na enquete que o DCI consultou nesta manhã de quarta-feira (19).

Quem é o mais odiado da Fazenda 2022 atualmente?

Alex Gallete é por enquanto quem é o mais odiado da Fazenda 2022, de acordo com a parcial da enquete do UOL. A votação está no ar desde a eliminação de Tati Zaqui – na quinta-feira passada (13/10) – e o peão lidera a votação com 69,14% dos mais de 5 mil votos computados.

Alex se distancia muito dos demais participantes na enquete sobre quem é o mais odiado da Fazenda 2022. Na segunda posição, Deolane Bezerra soma 12,57% da rejeição. O pódio fecha com Bia Miranda, que tem 5,35% dos votos até o momento.

1º Alex Gallete é o mais odiado com: 69,14%

2º Deoale: 12,57%

3º Bia Miranda: 5,35%

A partir da quarta posição, aparecem Deborah Albuquerque com 3,36%, Shayan com 1,81% dos votos, Pétala Barreiros com 1,44%, Vini Buttel com 1,40% e Tiago Ramos com 1,16%.

Os demais peões somam menos que 1% de rejeição e ficam na lanterna da votação de quem é o mais odiado da Fazenda 2022: Kerline tem 0,92%, Lucas 0,71%, Bárbara Borges soma 0,63%, Thomaz Costa conquista 0,53%, Iran Malfitano tem 0,43%, Pelé Milflows tem 0,20%, Ruivinha de Marte vem com 0,16%, André tem 0,12% e Moranguinho aparece em último lugar com apenas 0,08% de rejeição.

Vini Buttel é o favorito

Enquanto Alex Gallete é quem é o mais odiado da Fazenda 2022, seu rival Vini Buttel aparece como favorito ao prêmio milionário do reality show. O participante está em primeiro lugar na votação do UOL e também na do DCI sobre quem deve ser o campeão da temporada.

Na enquete do UOL, ele aparece com 34,26% do favoritismo dos mais de 7 mil votos computados e é seguido por Deborah Albuquerque, que tem 20,21%, e Deolane Bezerra, que soma 11,41% dos votos.

Na votação do DCI, que tem mais de 196 mil votos contabilizados, Vini assume a liderança com 51% dos votos. As rivais Deolane e Deborah também integram o Top 3 desta parcial. A advogada está em segundo com 18,2% e Deborah tem 15,6% dos votos a seu favor.

Quem já saiu do programa

Apenas quatro participantes deixaram o jogo até agora: Bruno Tálamo, Ingrid Ohara, Rosiane Pinheiro e Tati Zaqui.

Bruno se deu mal na primeira roça da temporada. Ele recebeu apenas 15,69% dos votos e foi o menos votado da semana para ficar. Ele perdeu a disputa para Tiago Ramos, que somou 57,08%, e Deborah Albuquerque, que teve 27,23% dos votos.

Depois, foi a vez de Ingrid Ohara se despedir. A youtuber recebeu 29,01% dos votos, o que não foi suficiente para permanecer no jogo. A jovem perdeu a disputa para Rosiane Pinheiro (38,69%) e Deborah Albuquerque (32,30%).

Na terceira roça da temporada, a briga foi entre Tiago Ramos, Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro, que acabou saindo do programa. A dançarina somou apenas 21,28% dos votos para ficar, enquanto o modelo teve 27,27% e a influenciadora digital somou 51,45%.

Na quarta roça, Tati Zaqui se deu mal. A peoa caiu na berlinda por uma estratégia de jogo de seu grupo e acabou eliminada. A jovem teve 27,70% dos votos e perdeu a disputa por permanência. Ela foi derrotada por Bárbara, que somou 28,97% dos votos para ficar, e Vini Buttel, que teve 43,33% dos votos.

Assista a eliminação mais recente do programa:

Quem permanece no jogo

Alex Gallete

André Marinho

Bárbara Borges

Bia Miranda

Deborah Albuquerque

Deolane Bezerra

Mulher Moranguinho

Iran Malfitano

Kerline Cardoso

Lucas Santos

Pelé Milflows

Pétala Barreiros

Ruivinha de Marte

Shayan

Thomaz Costa

Tiago Ramos

Vini Buttel

