Quem é o marido da Deborah Albuquerque de A Fazenda 14

Famosa participou do Power Couple 2021 ao lado do marido, que às vezes é citado em A Fazenda.

Deborah Albuquerque tem dado o que falar desde os primeiros dias de A Fazenda 14. A famosa já era conhecida por causar no confinamento do Power Couple Brasil, reality em que participou ao lado de Bruno Salomão, quem é o marido da Deborah.

Quem é o marido da Deborah Albuquerque, o famoso “fofinho”

O médico Bruno Salomão de 47 anos é é o marido da Deborah Albuquerque, atual A Fazenda 2022. Especializado em saúde masculina, ele tem formação em urologia e também atua com a nutrologia. Bruno é empresário e é sócio fundador da Clinica Homimem Clinic, que atende diversas queixas do público masculino, como disfunção erétil, ejaculação precoce e andropausa.

Apesar de morar no Brasil, Bruno não nasceu por aqui. O médico é natural de Porto, uma das cidades mais conhecidas de Portugal, país do continente europeu. Já Deborah nasceu em São Paulo, estado em que mora com o marido atualmente.

O casal tem uma filha, a pequena Bella Albuquerque. A menina tem 6 anos de idade e completará mais um ano de vida no final do ano. A garota tem uma conta oficial no Instagram e já soma mais de 12 mil seguidores.

Bruno participou do Power Couple Brasil 2021 ao lado de Deborah e o casal foi longe na competição. A dupla ganhou o apelido de “casal fênix” e foi coroada vice-campeã da quinta temporada do reality. Bruno e Deborah eram favoritos nas parciais de enquetes extraoficiais e foram os mais votados em quase todas as berlindas em que estiveram, mas no final do programa, acabaram perdendo na votação do público para o casal Mari Matarazzo e Matheus Yurley.

Durante sua estadia no programa de casais, Bruno disse que alterou sua rotina como médico e fez alterações em suas prioridades. Ele contou para alguns colegas que trabalhava muito, mas mudou a rotina para melhorar sua qualidade de vida e passar mais tempo com a família.

A competição de casais da Record foi o primeiro reality show de ambos e agora Deborah se destaca em A Fazenda 2022. Mesmo que Bruno esteja aqui fora, ele é bastante citado no confinamento, até por participantes adversários de Deborah.

Apelidado carinhosamente de “fofinho” por Deborah, quem é o marido da Deborah Albuquerque é muitas vezes motivo de piadas de Deolane Bezerra. Algumas vezes, a advogada se refere ao médico e pede que ele “cuide da esposa”, a faça a influenciadora digital se calar, entre outros deboches de Deolane.

Bruno defende Deborah na internet

Envolvida em brigas desde o começo da nova temporada de A Fazenda, Deborah ganhou fãs, mas também haters. Bruno Salomão saiu em defesa da esposa nas redes sociais após o nascimento da rivalidade da ruiva com Deolane Bezerra. O médico comentou “isso a edição não mostra” ao compartilhar no Twitter um vídeo de Deolane jogando dardos em uma foto de Deborah e soltando adjetivos negativos para a peoa – no dia 19 de setembro.

Quando cedeu entrevista aos jornalistas que participaram da coletiva de imprensa que revelou os nomes de alguns participantes da temporada, no dia 6 de setembro, Deborah disse que “se segurava” um pouco no Power Couple por estar ao lado do marido.

A famosa disse que o marido a acalmava durante as confusões e que ela também buscava preservar a imagem de médico de Salomão. Porém, sem a presença de Bruno em A Fazenda 2022, a ruiva prometeu que seria “muito mais furação”, o que tem cumprido até agora.

Confira como foi a entrevista sobre quem é o marido da Deborah e como ela se comportaria sem ele no reality:

